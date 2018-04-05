用了空氣清淨機半年咳嗽變少？ 意外拆機後有驚人發現

2018年04月05日 16:30 中時電子報 林郁庭

有網友表示因為空氣品質差，因此購買昂貴的空氣清淨機想要改善。該網友表示自己使用半年空氣清淨機，覺得自己比較有改善咳嗽的情況了。日前他打掃家裡時，不小心碰撞到清淨機導致外殼脫落，也才讓他發現「驚人事實」。po文一出引起許多「苦主」出面指認自己有相同經歷，讓這篇文章瞬間變成救世文。

該網友說因為空氣品質很差，趕緊買了台貴鬆鬆的美國老牌空氣清淨機想要改善，使用了半年後他向同居人邀功：「買這台不錯吧！你有沒有覺得空氣變好，也比較不會咳嗽了？」對方也給予同樣的正面評價。有一次原po打掃時不小心碰到清淨機的外殼，導致它有點脫落，於是「我拆掉要重裝回去，赫然發現裡面濾網的塑膠套都沒拆」，這才驚覺原來之前覺得用了空氣清淨機而改善咳嗽的「事實」，都是自己的「錯覺」而已。

文章一出，有網友看了覺得原po超蠢，沒想到打開自家的空氣清淨機檢查，赫然發現自己「犯了一模一樣的錯」，趕緊將傻事分享到臉書上後，意外釣出許多人一樣沒拆開塑膠袋，紛紛拍照附圖留言，「看了這篇我也去看一下」、「拆掉塑膠袋才發現原來這麼安靜」、「你文章救了我」、「麼多消費者買了不會耗損，還自願當人體空氣清淨機」、「機器的按鈕、插頭上都要增加提醒標籤了，不然濾網都滯銷」。

(中時電子報)