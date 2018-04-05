用了空氣清淨機半年咳嗽變少？ 意外拆機後有驚人發現

用了空氣清淨機半年咳嗽變少？ 意外拆機後有驚人發現。（圖/翻攝自批踢踢）

友善列印
中時電子報

有網友表示因為空氣品質差，因此購買昂貴的空氣清淨機想要改善。該網友表示自己使用半年空氣清淨機，覺得自己比較有改善咳嗽的情況了。日前他打掃家裡時，不小心碰撞到清淨機導致外殼脫落，也才讓他發現「驚人事實」。po文一出引起許多「苦主」出面指認自己有相同經歷，讓這篇文章瞬間變成救世文。

該網友說因為空氣品質很差，趕緊買了台貴鬆鬆的美國老牌空氣清淨機想要改善，使用了半年後他向同居人邀功：「買這台不錯吧！你有沒有覺得空氣變好，也比較不會咳嗽了？」對方也給予同樣的正面評價。有一次原po打掃時不小心碰到清淨機的外殼，導致它有點脫落，於是「我拆掉要重裝回去，赫然發現裡面濾網的塑膠套都沒拆」，這才驚覺原來之前覺得用了空氣清淨機而改善咳嗽的「事實」，都是自己的「錯覺」而已。

文章一出，有網友看了覺得原po超蠢，沒想到打開自家的空氣清淨機檢查，赫然發現自己「犯了一模一樣的錯」，趕緊將傻事分享到臉書上後，意外釣出許多人一樣沒拆開塑膠袋，紛紛拍照附圖留言，「看了這篇我也去看一下」、「拆掉塑膠袋才發現原來這麼安靜」、「你文章救了我」、「麼多消費者買了不會耗損，還自願當人體空氣清淨機」、「機器的按鈕、插頭上都要增加提醒標籤了，不然濾網都滯銷」。

(中時電子報)

原po打掃時不小心碰到清淨機的外殼，於是「拆掉要重裝回去，赫然發現裡面濾網的塑膠套都沒拆」。文章一出，意外釣出許多人一樣沒拆開塑膠袋。（圖/翻攝自批踢踢）

文章來源：批踢踢

北市確診2例麻疹個案 105名接觸… 中市議會公共造景遭質疑 建設局…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。