中市議會公共造景遭質疑 建設局：創作理念無涉花博

2018年04月05日 16:37 中時 陳世宗

4隻台灣梅花鹿矗立於綠帶矮籬中，讓來到廣場民眾看見台灣梅花鹿的公共藝術，更能尊重歷史、珍惜自然，豐富多樣的學習環境。（陳世宗攝）

台中市議會委託台中市政府建設局於議會前廣場設置「花現台中」和「共生共榮─林中鹿」公共藝術雕塑作品，被外界強烈質疑是為年底花博量身訂做，梅花鹿造景是揶揄民代「鹿駝」。建設局5日澄清說，該案經公開評選的冠軍作品，經費1,150萬元，創作理念均與花博無關。

民眾指出，台中市議會是全市最高的民意殿堂，議會前的新造景採梅花鹿等景觀，引起行經民眾的一頭霧水，有人質疑是為年底2018台中世界花博量身訂做；更有人揶揄說莫非是指民代問政尚待加強，切莫如梅花鹿、駱駝般，整天「鹿駝」（台語），就有負選民所託。

建設局表示，依據《文化藝術獎助條例》第9條規定，公有建築物應設置之公共藝術價值不得少於該建築物造價1％。台中市議會的公共藝術原由議會自行辦理，議會也召開多次執行小組會議，但後來決定委由建設局代辦。

本案公共藝術共分為3大部分，1樓靠近市政北一路市議會廣場前，兩個主題的大型雕塑藝術作品「共生共榮─林中鹿」以及「花現台中」共計1150萬元，在107年3月完工、4月驗收；以及6樓作品有4件畫作500萬元，於106年12月26日完成驗收並已點交給市議會；還有民眾參與的策展活動270萬元組成，目前正辦理鑑價作業程序中。

建設局指出，公共藝術設置都是依據公共藝術設置辦法規定，依建築物或基地特性、預算規模等條件，經審議會議後採公開徵選方式辦理。市議會委託建設局公共藝術品設置，先委託代辦公司擬訂公共藝術設置計劃書，經過文化局核定，包括公開徵選簡章等，才依核定內容公開徵選，由有意願參與的藝術家提出作品想法，再由徵選委員評分。

經過本次徵選，獲得冠軍的大型雕塑藝術創作「花現台中」以及「共生共榮-林中鹿」作者陳明輝，畢業於紐約州立大學藝術研究所，為創作藝術家，其近百件公共藝術作品獲獎無數。他以梅花鹿為發想，是因台灣梅花鹿為台灣特有亞種，也是台灣原生種，與日本、俄羅斯和中國大陸等地一帶的梅花鹿族群有明顯差異性。

建設局強調，4隻台灣梅花鹿矗立於綠帶矮籬中、於十字軸線上的起始點，象徵延伸一千多年前的大量出土鹿骨、獸骨遺址，與自然生態場域和台中未來城市願景等創作元素結合，共同創造一個兼具歷史環境、自然生態、人文藝術、教育休閒的活動場域，讓來到廣場的民眾看見台灣梅花鹿的公共藝術，更能尊重歷史、珍惜自然，更豐富多樣的學習環境。

另外，「林中鹿」也象徵為森林與生物交流，期待市議會與市民互為依存、府會與民眾和諧「共生共榮」的意涵，議會與政府對於民主責任，必須以人民為根本、以人民為考量；至於「花現台中」發想，取其台中為花都的意象，評審委員均尊重藝術家創作理念，與花博無關。

(中時)