媒體人轉戰餐飲 徐因成綠色飲食推手

斐麗巴黎廳創辦人徐因，當年從媒體業轉戰餐飲，首創將「素食餐廳」更名為「蔬食餐廳」，其料理精緻可口、擺盤華麗，不輸法式料理。（馮惠宜攝）

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從媒體人變身蔬食名店老闆，又從老闆轉型成科技大學的技職教授，斐麗巴黎廳創辦人徐因曾是台中第一個把「素食」更名為「蔬食」的餐廳老闆，她三年前受邀到科技大學任教，成了中台灣第一位教授法式蔬食的技職老師，未來還希望教學的觸角延伸至一般社會大眾，成為綠色飲食的推手。

徐因初入社會時是在報社擔任記者，有一年她受邀參加一場素食宴，發現滿桌的假魚假肉素菜，雖然看起來很澎派，但是每道菜吃起來的味道都一樣，於是平日就很愛下廚做菜的徐因興起了轉行的念頭。

「剛開始是到台北希爾頓飯店應徵學徒，從洗碗工做起，後來台中只要有新的五星級飯店開幕就去應徵。」徐因說，接觸餐飲業之後，她才發現自己有舉一反三的做菜天份。而為了提升自己的廚藝，她也親赴歐洲的米其林餐廳或英國、法國莊園學做料理，她的手藝卻是連老外都豎起姆指稱讚。

徐因回想起斐麗巴黎廳開幕後的第一個聖誕節，她推出了一客兩千元的蔬食耶誕大餐，沒有火雞或牛排，只有頂級松露及進口蔬菜蕈菇，那時不但吸引台灣電視媒體爭相報導，連加拿大、法國電視台也紛紛引用台灣的報導，讓斐麗巴黎廳的知名度一下子紅到國外去。

三年前徐因開始受邀到僑光科技大學教導綠色餐飲，也就是如何運用各種蔬菜、水果、蕈菇來製做料理、甜點，於是喜歡創新挑戰的徐因，又從廚藝界轉戰技職界，成了中台灣第一位教授法式蔬食的技職老師。

未來徐因還希望教學的觸角能延伸至一般社會大眾，成為綠色飲食的推手，讓大家不僅會做好吃的法式蔬食料理，而且還能吃得很健康！

(中時)

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