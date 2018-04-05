韓國空軍主力機種F-15K墜毀 飛行員搜救中

圖為韓國空軍的F-15K與各式彈藥展示。(圖/ROKAF)

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中時電子報

據韓聯社報導，韓國空軍一架F-15K「打擊鷹」式戰機在完成飛行任務後，於返回大邱空軍基地途中在當地時間14時38分（中原標準時間13時38分），在距離首爾東南方300公里的慶尚北道漆谷郡山區墜毀，關於兩名飛行員的下落韓國空軍已經展開搜索。

據JTBC報導，事發地點位於海平面起算839公尺的山區，該機在當地時間13時30分（中原標準時間12時30分）起飛。

兩位飛行官分別為31歲的Choi(최모)和28歲的Park（박모)。據韓國《中央日報》報導，飛行員疑似有彈射逃生。

岡山高爾夫球場（ Kangsan Golf course ）的業者表示「戰鬥機墜毀在第四洞附近一座小山後面的山上」，這家高爾夫球場並未受損。他表示今天高爾夫球場附近起大霧。

主管機關表示，50名警消人員和搜救犬已經前往現場，但濃霧妨礙搜救工作的進行。目前所獲得的消息顯示戰時並未有民眾財產因此次意外受損。

據維基百科資訊，F-15K「打擊鷹」式戰機是美國空軍F-15E「打擊鷹」式的出口韓國版本，韓國空軍共採購61架(在此次意外之前擁有59架)。這批戰機由韓國負責40%的生產、25%組裝，部分主要零組件透過工業互惠模式向韓國採購。由韓國航太( Korea Aerospace Industries)供應機身和機翼，由韓華公司（Hanwha Corporation）生產飛行控制制動器，由三星泰勒斯（Samsung Thales）供應電戰干擾系統和雷達預警接收機，LIG Nex1供應抬頭顯示器、機載通訊系統及雷達，引擎由Samsung Techwin 授權生產，波音聖路易斯（St. Louis）廠進行最終組裝。

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韓國空軍的F-15K編制於位於大邱的南方空軍戰鬥司令部第11戰鬥機聯隊的第102戰鬥機中隊和第122戰鬥機中隊。韓國的F-15K「打擊鷹」式戰機預計將服役至2060年。

(中時電子報)

文章來源：(LEAD) S. Korean Air Force F-15K crashes in southern region

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