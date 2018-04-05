「首都減壓、國會先行」中部各界樂見其成

2018年04月05日 17:05 中時 陳世宗

行政院長賴清德6日將夜宿中興新村，已討論多年的遷都議題再次受到關注。有意角逐市議員的候選人紛紛表態，強調支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」的主張；並呼籲不分政黨的台中市議員參選人都能對遷都議題表態，共同打造中台灣為另一個首都重鎮。

台中市政府新聞局長卓冠廷表示，「首都減壓、國會先行」是林佳龍市長長期的一貫主張，擔任立法委員時就已提出國會遷都案，上任市長後更多次公開宣示「首都減壓，國會先行」理念，台中是最適合的地點，市府並提出烏日成功嶺、高鐵台中車站細部計畫區、烏日火車站前兵工整地中心等三方案，做為立法院的選擇。

卓冠廷表示，林市長曾強調，台灣北中南有三大核心，包括北北桃、中都、南二都，立院遷台中是下一步最重要的事，也是最後一哩路，只要國土改造成功，國家發展就會均衡。而過去台灣省議會就在台中，光復新村也是以前省政府的所在地，加上現在南來北往搭乘高鐵移動相當方便，已成為一日生活圈；立法院擁有自主權，只要決定搬來台中，相信其他機關不會反對。

卓冠廷指出，行政院長賴清德也針對行政院提出「遷都大台中」概念，清明連假還安排到中興新村等地視察，針對遷都議題進行評估，台中市樂見其成。

根據台中市政府初步選址，立法院遷至台中最佳地點包括：成功嶺總面積250公頃，規劃30公頃為立法院用地；高鐵台中站細部計畫區總面積273公頃，規劃立法院用地4.2公頃；烏日火車站前工兵整備中心10.5公頃，可全部規劃立法院使用。

(中時)