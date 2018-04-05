婦人拾獲萬元拾金不昧 員警直呼：最美的身教

2018年04月05日 17:10 中時 李佳玲

警方表示，因為任姓母女3人拾金不昧的精神，讓羅先生找回遺失的現金。（李佳玲翻攝）

63歲的羅姓男子日前騎車行經頭屋鄉尖豐路時，口袋裡的40500不慎掉出散落一地，當時任姓婦人剛好騎車經過，任婦隨即將現金送往警局。警方立即調閱路口監視器尋找失主，失主今天到警局看見任婦激動握著她的手，大讚任婦拾金不昧的精神。

警方說，家住頭屋鄉任姓母女，4日下午拿著一袋現金走進頭屋派出所，表示行經頭屋鄉尖豐路時發現路面散落鈔票，趕緊下車查看，一旁的騎士也下車幫忙，共拾獲40500元現金，任婦立即將現金交給警方處理。

為了找尋失主，警方調閱沿途路口監視器，以車追人，4小後順利找到羅姓失主。羅男向警方表示，前幾年因為工作受傷，導致行動不便，近年在紅十字會擔任志工，平常就是騎著機車送便當給獨居老人。由於都向是向妹妹借機車送便當，花了好幾個月才存下這筆錢，準備自己買機車。

沒想到，4日中午送完愛心便當後，騎車前往頭屋鄉普光寺拜拜，準備添香油錢時，口袋裡的錢還在，但要回苗栗工作時，一摸口袋發現錢已不翼而飛。騎車沿路尋找都沒有下落，直到傍晚接到警方電話，才放下心。

羅男5日到派出所認領時，看見任姓母女不斷頻頻道謝，多虧任婦拾金不昧與警方的幫忙，才找回辛苦存的錢。頭屋派出所所長廖俊強也說，任婦拾金不昧的精神，對小孩就是最美的身教。

(中時)