50多種百合輪番爭艷 中社花市連假湧人潮

2018年04月05日 17:12 中時 陳淑娥

后里中社花市百合花美不勝收，吸引攝影玩家猛按快門，瞬間捕捉百合之美。（陳淑娥攝）

后里中社花市百合花季登場，觀賞用的罕見品種「杏軟糖」百合，小巧十分討喜。（陳淑娥攝）

長達5天的清明連假5日邁入第2天，許多民眾攜家帶眷安排出遊，台中中社花市百合花季展七彩登場，今年更引進「杏軟糖」、「棒棒糖」百合品種，特殊花形十分吸睛，讓遊客不用出國也能欣賞罕見品種，業者預估明後兩天人潮進入高峰，將突破上萬人次。

后里中社花市百合花季起跑，業者自荷蘭引進20多萬株球莖，50多種百合花品種，即起由香水百合領軍，在歐式花園中輪番綻放，今年展出罕見百合花種杏軟糖百合、棒棒糖百合花，讓造訪遊客大飽眼福。

業者賴啟文指出，花型乍看像玫瑰花的杏軟糖百合，橘色的花瓣搭配小巧的花型，純粹觀賞用十分討喜；而棒棒糖百合則為紅白相間花色，兩者都沒有花香。百合花季有以顏色取勝的亞洲型姬百合和LA百合，還有香味撲鼻的喇叭花型的鐵砲百合。

「好美喔！」來自台中的張小姐說，很高興后里就有花可賞，不用大老遠跑到其他縣市，這裡充滿了歐洲風情，讓人彷彿置身國外，她也開心的擺出浪漫姿勢與百合爭艷！

中社花市表示，百合花季將持續到6月中旬，歡迎遊客一睹五顏六色多様貌的百合花。此外，浪漫紫色的鼠尾草、亮麗的一串紅、金黃大地的萬壽菊，還有彩色海芋丶麥桿菊丶孤挺花丶洋桔梗丶毛地黃等，組成綺麗夢幻的6公頃花海，是春遊賞花的最佳首選。

(中時)