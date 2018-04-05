臉書資安風暴 祖克柏11號將赴美國會說明

2018年04月05日 16:55 中時電子報 李靖棠

據今日美國新聞網（USA Today）報導，臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），在爆發臉書創立以來最嚴重的用戶個資安全危機後，同意將於本月11日前往國會，出席由聯邦參議院（US Senates）與眾議院能源暨商業委員會（House Committee on Energy and Commerce）聯合舉辦的聽證會，正式向國會和公眾說明，此次因劍橋分析（Cambridge Analytica）所引爆的種種用戶資料安全疑雲，並試圖挽回全球用戶的信任。

眾議院能源暨商業委員會主席、眾議員瓦爾登（Greg Walden）與該委員會民主黨領袖帕洛內（Frank Pallone）在聲明中表示，「這場聽證會，將是揭示關鍵消費者資料隱私問題的重要機會，並幫助全體美國人民更清楚了解，他們在網路上的個資，到底發生了什麼事情？」

Facebook CEO Mark Zuckerberg will testify before E&C on April 11th >> https://t.co/QA0PTPV9bB pic.twitter.com/K4LZSNlhka — Energy and Commerce (@HouseCommerce) 2018年4月4日

被英國電視台暗中蒐證、進而踢爆的劍橋分析公司，在美國總統大選期間，取用將近5,000萬名臉書用戶個資，，藉此透過特定宣傳文宣和廣告，企圖操控選民動向，協助川普（Donald Trump）打贏選戰。從第四頻道（Channel 4）成功臥底、側錄到前總裁與高層的對話中發現，劍橋分析不僅影響美國總統大選，包含歐洲的義大利、非洲的肯亞、美洲的墨西哥與巴西、亞洲的印度與馬來西亞，都曾有政黨或候選人是他們的「客戶」，並成功打贏選戰。

雖然祖克柏於3月22日親自出面道歉，「未來臉書將盡快修改第三方軟體分享用戶資料的設定，我們犯了錯誤，應該要做得更好更完善。」臉書也以最快速度更新其設定和機制，欲藉此挽回用戶的信心，卻仍讓如特斯拉（Tesla）等企業公開宣布刪除其公司臉書帳號，造成大批用戶的不信任感。如今將親自前往國會說明的祖克柏，能否即時讓這場公關危機止血，就得看他在11日的表現了。

(中時電子報)