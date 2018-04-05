臉書資安風暴 祖克柏11號將赴美國會說明

臉書創辦人兼執行長祖克柏，將於11日赴美國國會親自說明資安問題。（圖/美聯社）

友善列印
中時電子報

據今日美國新聞網（USA Today）報導，臉書創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg），在爆發臉書創立以來最嚴重的用戶個資安全危機後，同意將於本月11日前往國會，出席由聯邦參議院（US Senates）與眾議院能源暨商業委員會（House Committee on Energy and Commerce）聯合舉辦的聽證會，正式向國會和公眾說明，此次因劍橋分析（Cambridge Analytica）所引爆的種種用戶資料安全疑雲，並試圖挽回全球用戶的信任。

南韓擬研發「魔鬼終結者」 遭全球AI專家群起抵制

眾議院能源暨商業委員會主席、眾議員瓦爾登（Greg Walden）與該委員會民主黨領袖帕洛內（Frank Pallone）在聲明中表示，「這場聽證會，將是揭示關鍵消費者資料隱私問題的重要機會，並幫助全體美國人民更清楚了解，他們在網路上的個資，到底發生了什麼事情？」

被英國電視台暗中蒐證、進而踢爆的劍橋分析公司，在美國總統大選期間，取用將近5,000萬名臉書用戶個資，，藉此透過特定宣傳文宣和廣告，企圖操控選民動向，協助川普（Donald Trump）打贏選戰。從第四頻道（Channel 4）成功臥底、側錄到前總裁與高層的對話中發現，劍橋分析不僅影響美國總統大選，包含歐洲的義大利、非洲的肯亞、美洲的墨西哥與巴西、亞洲的印度與馬來西亞，都曾有政黨或候選人是他們的「客戶」，並成功打贏選戰。

雖然祖克柏於3月22日親自出面道歉，「未來臉書將盡快修改第三方軟體分享用戶資料的設定，我們犯了錯誤，應該要做得更好更完善。」臉書也以最快速度更新其設定和機制，欲藉此挽回用戶的信心，卻仍讓如特斯拉（Tesla）等企業公開宣布刪除其公司臉書帳號，造成大批用戶的不信任感。如今將親自前往國會說明的祖克柏，能否即時讓這場公關危機止血，就得看他在11日的表現了。

(中時電子報)

文章來源：Facebook CEO Zuckerberg to testify before Congress

更多精彩新聞請見國際頻道！
南韓擬研發「魔鬼終結者」 遭全… 南韓外交部：密切關注北韓寧邊核…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。