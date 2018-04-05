阿達高唱戴綠帽！看破劈腿「綠到底」

2018年04月05日 17:07 中時 尤嬿妮

賴慈泓與阿達合唱新歌並拍攝MV。（混血兒娛樂提供）

賴慈泓近日推出與好友阿達合唱的新歌〈我的寶貝〉，不同於過往以悲情為訴求，這首歌把「戴綠帽」轉為詼諧角度，賴慈泓說：「被劈腿講的都是有多難過，用悲觀情緒，這首歌是看破，被戴綠帽也要學會看開。」歌詞大唱「你搞的我心裡好亂、是不是已經請他吃過炒飯」，被封為「綠帽子神曲」。

賴慈泓與阿達在〈我的寶貝〉MV裡化身成「綠帽邱比特」，兩人飾演快遞先生，「戴上綠色帽子」、「穿上綠色襯衫」、「開著一部綠色車子」，貫徹「綠到底」打扮相當逗趣，劇中兩人送貨至咖啡店，卻意外撞見老闆娘與員工曖昧偷情，驚嚇之餘， 兩人 陪著男主角失戀療傷；被問到現實生活若慘遭劈腿如何反應？賴慈泓直覺回應：「知道就是分！我不會去挽回，只能她去。」若路上撞見好友女友偷吃？他表示會選擇告訴好兄弟，「這是一定要講的，但會看個性，用明示或暗示去溝通」。

〈我的寶貝〉以身邊好友真人真事創作而成，賴慈泓笑說「這是專輯中最有靈感的一首歌」，他與阿達聯手合作演唱，用音樂為共同好友綠帽事件做悼念，詞曲由賴慈泓全包、阿達錄音前一天才拿到Rap歌詞，但兩人在錄音時展現默契，順利把這首歌完成，從錄音、MV、記者會到電視通吿，阿達都無酬相挺，甚至還自費預算幫忙宣傳新歌，賴慈泓感謝說：「這也是我為何發片記者會會哭，有阿達在我就好放心。」相約宣傳期結束一起吃鵝肉攤慶功。

除了為新專輯密集跑通告，賴慈泓將從4月13日於台北敦南店展開「別來無恙」座彈會，5月12日在高雄遠百店及13日的台中綠園道店等地舉行，賴慈泓將在誠品書局各分店用最LIVE的音樂與粉絲互動。

(中時)