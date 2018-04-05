長灘島人多太汙染 4月底後關閉半年

2018年04月05日 17:16 中時電子報 江飛宇

菲律賓著名的觀光區長灘島因人潮過度，造成汙染與環境惡化，被形容成「糞便池」，總統杜特蒂已經批准在長灘島將在4月26日關閉6個月，不再對外開放，並且會妥善處理1萬7千名以觀光業為生的人們。

美聯社報導，菲律賓旅遊副長法蘭迪克．阿萊格雷 (Frederick Alegre)解釋：「這不是菲律賓放棄觀光利潤，而是必須處理多年來被忽視環境的問題，我們必需有花一段時間拯救島嶼，避免汙染進一步惡化。」

以2017年為例，超過200萬名遊客湧入長灘島，享受它的白粉灘、壯觀的日落和節日夜生活，觀光收善達到10億美元。然而根據政府的一項研究顯示，當地基礎設施不足，無法容納如此巨量的觀光客，因觀光而形成的貧民聚落也愈來愈大，大量人的人口產生的人體廢物都未經處理排入大海，所以杜特蒂總統在去年二月說，「長灘島的海水相當骯髒，根本已經變成糞便池」，當局認為，假如情況不改善，在不到10年的時間，長灘島會變成無人喜歡的死島。

阿萊格雷說，以長灘島的規模，大約只能維持3萬人的生活量，但現在的情況是，任何時候都有7萬人在島上流動，包括5萬名居民，和每天約2萬名遊客。數百家的旅館、酒店，只有約47％與島上的污水處理廠相連，其餘的都是馬桶連結化糞池，然後直接與其他廢物排入海中。

現在長灘島正在興建新的污水處理系統，假如能夠提前建成，而且海灘度假勝地也符合環境法規，那麼島嶼中部1000公頃島的一部分，可能會在6個月前重新開放，這當然要看工程進度與環境評估而定。

另一位官員說，在長灘島關閉期間，政府會撥用緊急危難資金，幫助島上的觀光業人口。該島約有17,000名從事觀光有關的工作者，包括住宿、餐飲、運輸與嚮導。

菲律賓航空公司表示，他們會配合政府的決策，在未來半年內將減少飛往長灘島的的航班。

泰國皮皮島的瑪雅灣因電影而成名，但過多的遊客也使此地不堪負荷。(圖/美聯社)

不止菲律賓如此，泰國也做出了類似的決定。在2000年發行，由著名影星李奧納多．迪卡皮歐(Leonardo DiCaprio)主演的電影「海灘」而聞名的小皮皮島(phi phi islands)瑪雅灣(maya bay)，將於6月份起關閉四個月。

風景如畫的瑪雅灣因電影成名，每天平均有200艘船和4000名遊客來看仿如仙境的海灣，但最近的調查發現，該地區的珊瑚礁和海洋生物已經損壞或消失。

(中時電子報)