破壞一中原則是否引爆戰爭？陸駐美大使：拭目以待

2018年04月05日 17:24 旺報 徐維遠

大陸駐美大使崔天凱4日針對《台灣旅行法》接受中國國際電視台(CGTN)訪問時說出重話，他表示反對美台之間任何形式的軍事合作、反對1979年通過的《台灣關係法》及美國總統川普日前簽署的台旅法，並稱「沒有人能阻止中國統一」，強調大陸尋求和平統一，「如果這種方式不行，就用別的方式」。談到破壞一中原則是否會引爆戰爭時，崔天凱回應稱「我們拭目以待，看看會發生什麼」。

崔天凱接受CGTN英文頻道《對話》(Dialogue with Yang Rui)專訪，就台旅法及台灣統一等問題發表看法。主持人問到台旅法對於台灣來說是一個危險的信號，美國正準備歷史性地和台灣實現高級官員互訪，這個法案加上1979年通過的《台灣關係法》都是美國通過的法案，怎麼看未來大陸和台灣開展對話的可能性？美國是否是中國統一最大的一個障礙？

崔天凱說，「我們一開始就反對這個所謂的《台灣關係法》，現在我們的立場也沒有改變」，台灣對於中國意味著領土完整、國家主權和統一，這個是核心利益，沒有妥協餘地。也希望美國能夠遵守之前的承諾，履行三個聯合公報的內容。

談到台美軍事人員互訪的可能性激發了大陸統一的決心，如果美方軍艦真的停靠到高雄，這意味著什麼？崔天凱回應稱，反對美台之間任何形式的軍事合作，包括美國對台軍售；大陸緊密注視這些情況，也會根據美國的行動而採取相應行動。

針對一個中國原則是否仍是中美關係的基石？崔天凱強調「這是中美關係的政治基礎」，如果有任何人試圖破壞這個原則，後果將會很嚴重。主持人追問「根據《反國家分裂法》，如果有人破壞這一原則，戰爭將會爆發嗎？」崔天凱回說「我們拭目以待，到時候就知道了。」並接著稱：至少一件事是確定的，沒有人能阻止中國的統一，「我們尋求和平統一，但如果這種方式不行，就用別的方式統一。」

(旺報)