花神慶周年 威尼斯面具節套餐連假限定

2018年04月05日 17:39 中時 郭家崴

花神威尼斯面具節套餐開胃菜「威尼斯海鮮小點」，採用當令海鮮與食材做出威尼斯道地開胃小點。（新光三越提供）

花神威尼斯面具節套餐湯品「番茄海鮮清湯」，番茄與洋蔥為底，搭上鮮蝦、透抽、蛤蠣義式風味。（新光三越提供）

花神威尼斯面具節套餐前菜「海鮮墨魚燉飯」，墨汁與米飯燉煮，搭配鮮美的墨魚。（新光三越提供）

花神威尼斯面具節套餐主餐「義式經典烤魚」，金黃微焦的魚肉佐上清爽的時蔬。（新光三越提供）

花神威尼斯面具節套餐主餐「威尼斯海鱸魚幕斯佐玉米糊」，新鮮鱸魚調味烹煮成柔軟的泥狀慕斯，佐上高湯底的玉米糊，香甜滑口。（新光三越提供）

花神威尼斯面具節套餐甜點「芙莉多拉與天使之翼」，天使之翼Galani薄如蟬翼，口感輕盈酥脆；芙莉多拉Fritelle即是義式炸泡芙，克林姆與巧克力兩種內餡口味。（新光三越提供）

新光三越台北信義新天地A9 Caffe Florian福里安花神咖啡來台滿周年，即日起至8日舉辦威尼斯面具嘉年華，推出期間限定的威尼斯面具節套餐，每人1680元+10%。

威尼斯面具節套餐運用台灣的鮮甜海味，搭配經典義式威尼斯風味，製作威尼斯海鮮小點、番茄海鮮清湯，與威尼斯醬細扁麵、海鱸魚慕斯佐玉米糊，以及義大利傳統甜點芙莉多拉與天使之翼等。

活動期間，餐點消費滿3500可獲義大利手工面具，每日限量10只；於福里安花神咖啡FB活動貼文上傳與活動背板的合照，並留言tag 3位朋友，有機會獲價值550元的福里安花神咖啡巧克力豆。

(中時)