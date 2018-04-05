大蒜產銷　農糧署澄清中央與地方處理原則

2018年04月05日 17:40 中時 沈揮勝

蒜頭產地貯貨情形。（資料照片／沈揮勝攝）

農委會農糧署5日針對媒體報導「中央毫無警覺性，開放進口大蒜、未主動協助蒜農」發出新聞稿指出，台灣2002年加入世界貿易組織，需遵守世界各國共通貿易法規，不能依產銷環境隨意調整貿易障礙；業者進口補充需求缺口為貿易市場常態，請民眾了解事實。

農糧署表示，該署3月20日即依中央與地方產銷失衡處理原則，與相關單位開會研商推動輔導外銷、採購加工、擴大行銷、補助烘乾等措施，由中央負擔7成經費，地方負擔3成，中央與地方共謀解決產銷之道，目前產地蒜價高於生產成本，農民收益獲得保障。

農糧署說明，大蒜為開放自由貿易之品項，以關稅配額方式管理，配額數量3520公噸。前兩年因受霸王級寒流與梅姬連續颱風影響，國產大蒜嚴重減產，產量降至3.6萬公噸，為平衡市場及價格，業者進口填補缺口，以應消費者需求。

農糧署強調，今年乾蒜生產成本約每公斤36元，換算濕蒜價格約每台斤12.8元，目前經推動上開措施，產地濕蒜價格維持於每台斤15元以上，品質佳者，甚至達20元以上，已達維護農民收益之目的。

農糧署進一步說明，大蒜、洋蔥及紅蔥頭等作物受前2年價格上漲之影響，今年栽植面積增加，惟該類產品可乾燥貯藏，穫後可依市價調整出售時機；農民應該有正確產銷判斷，勿受傳言干擾；錯誤流言反而影響產地行情，損及農民收益。

(中時)