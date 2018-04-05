打趴Gigi、Bella？ 誰才是時尚電商眼中最帶貨的Z世代女星

2018年04月05日 17:25 中時 陳張眾

Zendaya於《2018 Kids’ Choice Awards》所穿的Off-White訂製洋裝，更為典禮後兩日內注入3000筆「白色舞會洋裝」的關鍵字搜索。（翻攝自Kids’ Choice Awards官方IG帳號）

排名第二的《怪奇物語》女星Millie Bobby Brown，於《美國演員工會獎》紅毯上一襲Calvin Klein by Appointment訂製系列粉紅短禮服，使得次日「粉紅色CALVIN KLEIN洋裝」的搜索量增加31％。（翻攝自Millie Bobby Brown個人IG帳號）

前「五佳人」團員Camila Cabello位居時尚影響力第三，其在第60屆葛萊美音樂獎紅毯上一戰成名的紅色Vivienne Westwood深V禮服，為「紅色洋裝」在網站上的瀏覽率於24小時內增加24％。（CFP提供）

放眼時尚產業，由品味獨具的It Girl所衍生而出商機，已成了不少精品品牌為吸引年輕族群的操作模式，端看廣告代言接不完的哈蒂德姊妹花和出自卡達珊家族的坎達兒珍娜（Kendall Jenner），就可略知一二。但儘管這些名模擁有超高人氣，在電商眼中，卻有另一群新生代女星的帶貨力更值得被關注。

英國時尚電商導購平台Lyst，於日前發布了一篇名為《年輕時尚意見領袖報告》（Young Fashion Influencers Report）的研究，並自1萬2000家網路商店收集資料，並就搜尋紀錄和銷售反應著手分析，選出5位最具消費影響力的新生代明星群。

排名首位的，是在Instagram上擁有4970萬粉絲的Zendaya，這位曾出演《蜘蛛人：返校日》和《大娛樂家》等片的21歲女星，以其影視歌三棲的號召力及迪士尼出身的親和力席捲時尚圈，更曾登上《InStyle》、《Glamour》等雜誌方面。日前她選穿一襲MICHAEL KORS紅色運動服搭配卡其無袖風衣現身品牌2018秋冬秀場，也促使「紅色運動服」關鍵字在秀後24小時內搜索輛暴增43％，而她在美國《2018 Kids’ Choice Awards》所穿的潮牌Off-White訂製洋裝，更為典禮後兩日內注入3000筆「白色舞會洋裝」的關鍵字搜索。

年僅14歲的《怪奇物語》女星Millie Bobby Brown名列第二，除在Instagram有約1560萬粉絲量外，在其為CALVIN KLEIN所拍攝的廣告釋出後，亦幫助去年內品牌搜索量穩定成長。Millie在今年《美國演員工會獎》紅毯上穿的粉紅色Calvin Klein by Appointment訂製洋裝，於典禮次日使得「粉紅色CALVIN KLEIN洋裝」的搜索量增加31％。

而排行第三的前偶像團體「五佳人」女歌手Camila Cabello，在本屆葛萊美獎星光大道上選穿的大紅Vivienne Westwood禮服，也讓「紅色洋裝」的瀏覽率在24小時內增加24％。排名第四、第五的，則分別是辛蒂克勞馥的名模女兒Kaia Gerber及美國演員Bella Thorne。

(中時)