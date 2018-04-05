賴揆首都減壓 時力促立院搬台中

2018年04月05日 17:31 中時 黃國峰

行政院長賴清德6日，規劃夜宿中興新村，討論遷都與首都減壓議題，時代力量南屯區市議員參選人吳佩芸、中西區市議員參選人李國禎及中社前社長林恆立醫師，5日高呼口號「打造台灣準首都，發展台灣新未來」，表達時代力量台中黨部支持「立法院到台中、行政部門遷中興新村」的主張，並呼籲二市長參選人能提出立院遷台中規劃供市民檢視，各個政黨參選人能對遷都議題表態。

時代力量南屯區市議員參選人吳佩芸表示，在台北的立法院常被討論說，設備是老舊的，空間狹小，不符合一個國會殿堂的格局，而且近年來成為陳情抗議的熱點，安全上的理由，由於先天限制，只好後天補強，造成拒馬層層高疊，甚至後門還由原約175公分，加高後超過兩百公分，被譏為「鎮江看守所」，所以遷都不再是讓中部成為政治中心，另一方面也可以改善台北立法院先天上的限制。

時代力量中西區市議員參選人李國禎，台中地理環境位置適中，也有很多政府用地，立法院跟行政部門如能遷到台中來，一定能帶動地方的發展，也能促成全台區域平衡，台北人口密集，周圍也有火山，地震威脅在前，雞蛋最好不要放在同一個籃子裡，因此主張台北要減壓，台中要升級。

中社前社長林恆立醫師表示，現在經濟、政治中心在台北，因此不少中南部人口外移至北部，造成房價高漲，經濟不平等也會造成社會不公平，因此主張遷都，遷都國際上已有不少先例可參考，因此呼籲賴院長能趕快推動首都法，唯有首都法立法之後，才有法源來推動遷都。

(中時)