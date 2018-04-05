酷航班機受炸彈威脅 新加坡空軍F-15緊急起飛護航

圖為新加坡空軍50周年紀念彩繪機，示意圖非本次事件飛機。（圖/RASF)

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中時電子報

據新加坡亞洲電視臺報導，一架由新加坡樟宜國際機場飛往泰國合艾（Hat Yai）國際機場的酷航(Scoot)TR634班機，機型為空中巴士A320，編號9V-TAN。在新加坡當地時間13時53分起飛後，與南中國海上空遭遇炸彈威脅，新加坡空軍2架F-15SG「打擊鷹」戰機在數分鐘內緊急起飛護航酷航班機，該班機最後在當地時間14時26分安全返抵新加坡樟宜機場降落。

酷航TR634航班航跡圖。（圖/翻攝自Flightaware)

新加坡國防部長黃永宏（Ng Eng Hen）在臉書貼文「當一架飛往泰國合艾的酷的班機宣告遭受炸彈威脅，兩架新加坡空軍的F-15SG在數分鐘內緊急起飛，F-15SG的飛行員自南中國海緊密護衛酷航班機安全返回樟宜機場降落。新加坡空軍正在調查這起事件。」

圖為酷航空中巴士A320型客機，示意圖，非本次事件同一架飛機。(圖/FlyScoot)

「但是我們的新加坡空軍飛行員是24小時待命，在獲得證實前我們將所有威脅都視為真實威脅。他們(新加坡空軍)確保我們和我們的天空安全。做得好，新加坡共和國空軍。」

這架9V-TAN的A320客機是原虎航(Tigerair)的飛機，虎航在去年7月25日與酷航合併。

(中時電子報)

文章來源：Thailand-bound Scoot flight returns to Singapore after alleged bomb threat

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