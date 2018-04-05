蔣智賢「點」破布陣 史總：他點是我們有利

2018年04月05日 17:40 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟和富邦悍將昨例行首度交鋒，當蔣智賢上打擊區時，中信因應他的打擊習慣，守備球員站位大幅移往右半邊，不過，蔣智賢7下第三度上陣時，突然朝三壘觸擊，點出內野安打打破布陣，但中信總教練史耐德堅持，之後對到蔣智賢，仍會繼續這麼做，「他點對我們有利。」

蔣智賢昨4打數1安，唯一的安打就是7下點出內野安打；當下中信做內野布陣，三壘手幾乎快守到游擊防區，蔣智賢球往三壘點，沒人能趕得及處理到球。蔣智賢表示，當下覺得前幾次也沒打好，想盡力上壘幫助球隊，決定做此嘗試，這也是在中職首次觸擊。

不只對蔣智賢，中信過去遇上Lamigo桃猿「大王」王柏融時，也曾做過布陣，同樣也被王柏融用觸擊攻破。儘管如此，史總表示若再對蔣智賢，還是會擺出布陣，「蔣智賢是能把球打出球場的打者，如果他短打，對我們球隊反而是好的。」

蔣智賢昨用觸擊，富邦總教練葉君璋表示，那是蔣智賢自己的決定，「智賢如果狀況好，上壘是很容易的，或許他也自知狀況不好，又想幫助球隊，才會做嘗試。」今天兩隊繼續交鋒，蔣智賢排先發5棒三壘手。

中信和富邦昨首度交鋒，去年歷經風波離開中信、轉到富邦球員們的表現，備受外界關注。在這樣的氛圍下，葉總透露，確實感覺那些球員們，有些特別的表現，專注度也和過往不同，期許他們在場上一天，就要維持這樣的專注力。

(中時電子報)