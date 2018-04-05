帶著皮箱飛奔河南 李濤夫婦踏上相隔73年祭祖路

2018年04月05日 17:49 中時電子報 呂承哲

清明時節為華人返鄉祭祖的重要日子，資深媒體人李艷秋在自己的臉書以「一只箱子的故事」為題發文，並貼出一段影片，指出與丈夫李濤在日前搭著飛機，歷經重重困難才抵達河南羅山，只為了讓這一只箱子能回到73年前他離開的地方。

李豔秋的文章提到，她們夫妻倆今年3月26日早上搭著前往香港的班機就遇到誤點，抵達時又面臨前往河南的班機飛走的窘境，無奈之下只好飛往湖北武漢，並帶著這一只箱子，再坐兩個半小時汽車往河南羅山，到的時候是半夜12點。

從影片可見李濤解釋，這一只箱子就是73年前李濤父母離開中國大陸時所攜帶的家當。抵達當地時，李濤上前與家人敘舊，對方則是準備豐盛佳餚款待，隔日，李濤夫婦與一家人上山除草開路上墳祭祖。李濤在影片中提及父親教誨，「別忘記父母是純樸、忠厚、善良的中國人，要告訴後代子孫，記得祭祖認親，不要忘本」，李濤夫婦拿出這一只舊箱子，抓著一把故鄉的泥土裝進箱子，讓它在相隔73年後落葉歸根。

影片最後，李濤夫婦與一大家族的合照，也讓網友十分動容，紛紛留言「」、「清明漫漫返鄉路，感人至深！」、「時代的悲劇，戰爭的無情，可是親情無價」、「慎終追遠，不忘本，我是中國人」、「人本就要記得自己的根源來自那裡，感動！」

(中時電子報)