近年質量最整齊的佛像拍賣 明天預展

2018年04月05日 18:02 中時電子報 綜合報導

北齊石雕佛首。(戴忠仁提供)

元朝銅雕羅漢。(戴忠仁提供)

8.2公分高的北魏鎏金佛像。(戴忠仁提供)

宗教文物是過去十年亞洲藝術市場的新寵，其中佛像則是國際市場最早共同認可的藝術品。20年前，世界頂尖的佛像都進到台灣大收藏家的寶庫，但台灣本土的拍賣市場幅員小，交易量不大，所以很少有精彩的佛像出現在台灣拍賣市場。不過，資深主播戴忠仁表示明天(周五)起連續兩天在華山文創園區(西一、西二館)的拍賣預展會出現一些佛像，則是近年來素質最整齊的一次。

其中五代漢白玉的羅漢坐像是首次出現在公開市場，這件精細的佛像還有隋唐風格餘緒，令人神往。一件26.5公分高的北齊石雕佛首，其神態表情和著名河北省曲陽修德寺遺址出土的北齊佛首風格一致，其他幾個著名的北齊佛首現在都是美國大都會博物館等知名美術館的藏品。

還有一件神態自若瀟灑的中大型元朝銅雕羅漢也是第一次出現在台灣公開拍賣，戴忠仁說，假如這件作品能到歐美和中國大陸巡迴展一定會十分轟動。戴忠仁也指出，佛像藝術品的價值不在尺寸大小,在於其造型精美傳神於否，這次有一件僅僅8.2公分高的北魏鎏金佛像就是典型例子。

只有一個巴掌大小，但卻是目前為止，台灣各公私立博物館和收藏紀錄中，品相最精美的北魏鎏金佛，即使是在國際上也很難有如此珍品。戴忠仁表示，他曾專程提早去看過實物，品相遠遠超過目錄照片。

不論最近紐約或香港的春拍，佛像都有很好成交紀錄，相對台灣市場是被忽略的，因此過去幾年有些大陸買家專程到台灣來尋寶，因為兩地有相當價差，面對這次難得的佛像陣容出現，戴忠仁呼籲台灣的收藏群明後天應該去華山看看沐春堂拍賣的預展，讓自己的眼睛一亮。

(中時電子報)