初春野餐趣 CooK BEEF首推外帶餐點！

2018年04月05日 18:11 中時 徐力剛

期間限定「酥烤戰斧豬排佐莓果起司」，厚實豬排搭配蜂蜜烤醬。（圖片提供／王品集團）

王品牛排特製甜點「手作鮮莓塔」以時令草莓入饌。（圖片提供／王品集團）

春天百花盛開，戶外野餐享受美好午後時光好不愜意。王品集團旗下「CooK BEEF!」即日起提供外帶服務，3款外帶主餐有爵士蘿絲牛排、酷客舒肥牛排及岩塊咖哩雞，滿足想大口吃肉饕客。CooK BEEF! 加碼推出16日至30日止，2人同行，第2客主餐半價優惠。

搶攻年輕人族群商機，全新「棒打戰斧豬」以攝氏240度高溫烘烤鎖住肉汁，裹上薄麵衣酥炸，最後淋上蜂蜜、黑糖熬煮特製烤肉醬，焦糖化外層酥脆，軟嫩肉質在口中化開，讓人一口接一口停不下來。海鮮控最愛的「咖哩双嗆蝦」精選澳洲天使紅蝦為食材放入烤箱烘烤，搭配新鮮辣椒、香茅及蘋果熬煮咖哩醬，鮮蝦肉質飽滿富含彈性，佐以微辣咖哩品嘗。

想大啖整塊戰斧豬排饕客，不可錯過王品牛排全新「酥烤戰斧豬排佐莓果起司」，為保留豬肉嚼勁與厚實感，嚴選重28盎司戰斧豬排，厚度約2.5~3公分，以法式舒肥真空低溫進行烹調，豬排先經油炸後烘烤，搭配蜂蜜烤醬提味，上桌時由專人服務切肉，展現精湛刀工，優雅品嘗厚切豬排美味，即日起至30日限期販售。甜點部分，「手作鮮莓塔」手工塔皮中加入草莓果餡與慕斯，上方以大量新鮮草莓點綴，酸甜口感宛如初戀滋味，令人吮指回味。

(中時)