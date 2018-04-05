拜祖先中3.5億元？ 大福彩屏東1注獨得

2018年04月05日 18:22 中時 潘建志

屏東鹽埔鄉新圍村「金福得彩券行」，4日開出大福彩頭獎，1注獨得獎金3.5億元，店家放鞭炮慶祝。（潘建志攝）

「真的祖公有保庇！」屏東鹽埔鄉新圍村「金福得彩券行」，4日開出大福彩頭獎，1注獨得獎金3.5億元。消息傳出，5日一早就有不少鄉親趕來買彩券，沾沾喜氣；因為在清明節前夕開出，大家猜測可能是回鄉掃墓中的，「祖先給的超級大紅包！」

彩券行位於當地的信仰中心慈天宮對面，5日上午一開店，就有不少人湧入買彩券，人潮比平日多一倍以上。頭獎3.5億獎金扣掉20％所得稅後，可實領2.8億元，鄉親們議論紛紛，猜測到底誰是幸運兒，不少人都認為正逢清明連假，可能是回鄉掃墓的人中的。

老闆娘邱春萍開店近5年第一次中頭獎，開心地直呼「不敢相信！」她說店裡一半以上的客人都是常客，有長期養牌習慣，應該是常客中獎的機率比較高。大福彩非常難中，已經連82連摃，沒想到開在她店裡，實在是太幸運了。

大福彩自2015年4月20日開賣以來，只開出過5次頭獎，分別在2016年1月9日、6月4日、9月7日，及2017年6月17日開出頭獎，地點分別在新北市、桃園市開1次，高雄市開2次。這次歷經82期連摃後，終於在屏東開出首次頭獎。

(中時)