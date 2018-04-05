大陸殲10改裝向量噴管 機動與隱密性能提升

大陸自製戰機殲10已改良到C型,據說將會增進匿蹤效果，從發動機噴管改良。(圖/新浪新聞)

友善列印
中時電子報

中國大陸長久以來一直在追求戰機發動機的研發，也持續研究如何提升性能，包括向量噴管(TVC)技術，據稱殲10C戰機將會安裝這種噴管，並且已在2017年底首飛。

防衛新聞(Defense News)報導，先前大陸的軍事論壇不時會流出殲-10戰機具有帶鋸齒特徵的噴管，一般認為這種構型具有隱身功能的推力向量噴管。然後一本不知名的大陸軍事雜誌發表的照片顯示，成都飛機公司的的殲-10C戰鬥機，似乎採用了這個設計，內文寫著這架殲-10使用的發動機是渦扇10「太行」發動機的改裝版。

美國F-35閃電戰機的F135發動機，它的噴管有明顯的鋸齒構造，以降低熱源。這個設計被其他設計團隊所借用。(圖/普惠公司)

戰機的噴管排放高熱的廢氣，是最主要的紅外線來源，成為行跡特徵，容易被敵方鎖定。因此第5代匿蹤戰機在設計時，也會設想如何有效的減少噴管的紅外線發出量。美國的F-22戰機採用2維向量噴管加上5邊形的導板，使它的紅外線遮蔽效果最好，但是工藝與材料都相當困難。至於F-35就差一些，但是噴管採用鋸齒邊緣，也能部分消減紅外線特徵，這個設計相對簡單，也就被其他有意研發5代戰機的團隊仿效，當然也包括中國大陸，因此WS-10太行發動機的改良方向，就有TVC噴管與鋸齒邊緣。

大陸軍事論壇曾流出疑似鋸齒噴管的殲10C。(圖/網路)

儘管出現了這一明顯的突破，但是曾撰寫過多本關於大陸軍用航空的書籍的安德烈斯．魯普雷希特(Andreas Rupprecht)卻不認為大陸的飛機很快就會有TVC的功能，大陸的TVC計畫更可能用於研發中的渦扇-15發動機，是應用在殲-20戰鬥機當中。

殲20是大陸確定量產的第5代戰機，目前仍採用俄國的AL-31發動機提供動力，不過大陸一直希望能夠達成全自製，也就是發動機也採用自產，所期望的就是渦扇15。

(中時電子報)

文章來源：China may be making its fighters more stealthy

更多軍事戰略，都在中時軍事頻道
酷航班機受炸彈威脅 新加坡空軍F…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。