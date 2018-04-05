大陸殲10改裝向量噴管 機動與隱密性能提升

2018年04月05日 18:27 中時電子報 江飛宇

中國大陸長久以來一直在追求戰機發動機的研發，也持續研究如何提升性能，包括向量噴管(TVC)技術，據稱殲10C戰機將會安裝這種噴管，並且已在2017年底首飛。

防衛新聞(Defense News)報導，先前大陸的軍事論壇不時會流出殲-10戰機具有帶鋸齒特徵的噴管，一般認為這種構型具有隱身功能的推力向量噴管。然後一本不知名的大陸軍事雜誌發表的照片顯示，成都飛機公司的的殲-10C戰鬥機，似乎採用了這個設計，內文寫著這架殲-10使用的發動機是渦扇10「太行」發動機的改裝版。

美國F-35閃電戰機的F135發動機，它的噴管有明顯的鋸齒構造，以降低熱源。這個設計被其他設計團隊所借用。(圖/普惠公司)

戰機的噴管排放高熱的廢氣，是最主要的紅外線來源，成為行跡特徵，容易被敵方鎖定。因此第5代匿蹤戰機在設計時，也會設想如何有效的減少噴管的紅外線發出量。美國的F-22戰機採用2維向量噴管加上5邊形的導板，使它的紅外線遮蔽效果最好，但是工藝與材料都相當困難。至於F-35就差一些，但是噴管採用鋸齒邊緣，也能部分消減紅外線特徵，這個設計相對簡單，也就被其他有意研發5代戰機的團隊仿效，當然也包括中國大陸，因此WS-10太行發動機的改良方向，就有TVC噴管與鋸齒邊緣。

大陸軍事論壇曾流出疑似鋸齒噴管的殲10C。(圖/網路)

儘管出現了這一明顯的突破，但是曾撰寫過多本關於大陸軍用航空的書籍的安德烈斯．魯普雷希特(Andreas Rupprecht)卻不認為大陸的飛機很快就會有TVC的功能，大陸的TVC計畫更可能用於研發中的渦扇-15發動機，是應用在殲-20戰鬥機當中。

J-10C TVC-testbed - magazine cover via https://t.co/EjnfL8dZwc pic.twitter.com/wo7pykcV90 — @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 2018年4月3日

殲20是大陸確定量產的第5代戰機，目前仍採用俄國的AL-31發動機提供動力，不過大陸一直希望能夠達成全自製，也就是發動機也採用自產，所期望的就是渦扇15。

(中時電子報)