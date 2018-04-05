萬丹楊家中南美洲開枝散葉 搭機35小時返鄉祭祖

2018年04月05日 18:30 中時 潘建志

屏東萬丹楊氏家族有多人到中南美洲經商，目前在異國開枝散葉已4代250多人。每年清明節都會有人回國祭祖團聚，飛行加轉機就要35個小時。（潘建志攝）

屏東萬丹鄉楊氏家族47年前由郭項槖（從母姓）開始到巴西作生意後，家族中陸續有人到中南美洲經商，如今已在4個國家開枝散葉4代共250多人。楊基入37年前移民智利，10年前號召家族利用清明節舉辦聯誼餐會，如今已成家族固定活動。

楊基入說，堂叔郭項槖1971年到巴西開小吃店，後來經營電子表等生意，做得有聲有色，帶動族人跟隨。叔叔楊崑云1974年到巴拉圭在市場做食品買賣，後來做塑膠生意；他在1981年到智利經商，如今有4家公司。

他說，可能家族血液中有拓荒基因，族人移民到巴西、巴拉圭、智利等國都是屏東縣第1人；如今楊家人在巴西、巴拉圭、智利、墨西哥4國，已繁衍4代共250多人，非常興盛。

10年前楊基入覺得家族人難得見面，便在清明節舉辦聯誼餐會，邀請在國外的族人回鄉祭祖，同時和在地族人聯絡感情，連續10年不間斷。今年有20多人從中南美洲回台，共120多人參加，晚上席開10幾桌，搭起舞台唱卡拉OK，把酒言歡。

楊基入說，從中南美飛台灣加上轉機得花快35小時，旅途遙遠，但大家仍不嫌麻煩，堅持回鄉祭祖團聚。在中南美洲的楊家人都不忘祖，在家都跟小孩講台語，也會讓小孩上中文班，所以小孩子國、台、英、西4種語言都很流利。

第3代20歲的楊皓翔在巴拉圭出生，回台灣讀大學，今年是第2次回鄉祭祖，他說很多親戚都不認識，辦聯誼能凝聚向心力；33歲的楊卓晟在智利出生，今年2月結婚後，帶著太太回鄉祭祖，希望得到祖先保佑。

(中時)