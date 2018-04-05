《中時晚間快報》因應對岸網攻 政院９月擬成立虛擬資安學院

因應對岸網攻 政院９月擬成立虛擬資安學院

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中時電子報
綜合報導

◎因應對岸網攻 政院９月擬成立虛擬資安學院

根據行政院資通安全處掌握，自去年下半年起，中共對台網攻有次數下降，但精準率卻提升的狀況；因應目前中國對公部門每月2000萬次網攻的新情勢，政府預定今年9月成立虛擬的「資安學院」培育人才；也希望透過公務人員提升資案意識，作為資安防護的短期應急。

◎國道昨塞爆 高公局指出原因

清明連假首日，國道爆出恐怖車潮，讓許多駕駛塞到崩潰，高公局初步分析，昨日交通量並沒有超過春節或創下新高，但民眾過度集中在上午出門，且發生157件車禍，是去年清明連假首日的1.7倍，才造成大回堵。

◎陸駐美大使晤代理國務卿 美重申經貿公平

美國代理國務卿蘇利文4日在國務院會晤中國大陸駐美大使崔天凱，雙方就美中經貿、北韓無核化等議題，進行討論。蘇利文重申，美中經濟關係需要恢復公平與平衡。

◎Makiyo直播討錢事件 憲哥終於開口了

4月6日（周五）中天綜合台晚間10點《小明星大跟班》播出主題「有借有還真的好難？！演藝圈欠錢事件簿！」邀請藝人安迪、白雲、馬妞、圓圓、Makiyo與餅乾，上節目聊演藝圈的借錢事件。Makiyo日前在網路上開直播向丁小芹討債，意外引發風波，Makiyo透露當時是想幫丁小芹扭轉欠錢的形象，所以邀約她上直播公開說清楚，沒想到最後她以要開會為由缺席爽約，讓Makiyo頗為無奈，最後才呼籲大家不要再被騙而鬧上新聞，吳宗憲則認為應該要給丁小芹一個機會，「沒有人希望看到她變不好，解決別人的困難，也找到自己問題的答案！」

(中時電子報)

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