兩岸南南合作論壇 桂林登場

「第二屆兩岸南南合作跨域治理論壇」2日在桂林廣西師範大學舉行，孫文南院院長汪明生發言。(孫文南院提供)

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「第二屆兩岸南南合作跨域治理論壇」2日在廣西師範大學登場，許多大陸師生共同參與討論。(孫文南院提供)

「第二屆兩岸南南合作跨域治理論壇」2日在桂林廣西師範大學登場，這是繼去年1月在廣西柳州舉辦的「首屆兩岸南南合作論壇」的持續推進。率隊參加的孫文南院院長汪明生指出，制約台灣自身發展與兩岸大局的關鍵癥結是在南台灣，不改變就一直糾結，若能翻轉則海闊天空。大陸應該由城市地區入手、與民間產學對接，圍繞民生發展，視同境內同胞，爭取多數民心。

由廣西人文科學研究發展中心、來自南台灣的「孫文南院」主辦，廣西師範大學、中華公共事務學會及華夏創意文化交流協會協辦的「第二屆兩岸南南合作跨域治理論壇」，2日在桂林廣西師範大學登場。

據介紹，孫文南院從2016年以來兩岸關係陷入冷縮期，就積極推動以民間的團體的兩岸交流模式。第二屆「兩岸南南合作」論壇的主題是「跨域治理人才培養—以曾國藩為師」，以互動管理研討會做為公共事務的研究方法，探討兩岸跨域治理人才培養策略，在對等尊嚴、水平協商的基礎上，廣西師範大學師生及涉臺事務官員積極的參與，做成了有效的推進策略，可提供兩岸事務的決策參考。

汪明生說，「兩岸南南合作」可謂是以實踐檢驗真理、摸著石頭過河，此應可由30年轉型變遷下偏離正軌較大的南台灣高雄的導正翻轉開始。1998年高雄最早政黨輪替以來，選民被誤導藍軍已放棄南台灣，而大陸對南台灣的操作多半著眼宣傳、不求實效，更談不上南臺灣同胞在意的民生經濟，未能把握以經濟唯物轉換成心靈契合。

汪明生強調，制約台灣自身發展與兩岸大局的關鍵癥結是在南台灣，不能改變就一直糾結，若能翻轉則海闊天空。當然「兩岸南南合作」，也要大陸定調支持，否則台灣比香港大，融合過程與結果都是不容易的。

他認為，大陸應該看清台灣，不必對藍綠政黨寄以希望。由城市地區入手、與民間產學對接，圍繞民生發展，視同境內同胞，注重執行實效，爭取多數民心。汪明生說，「兩岸南南合作論壇」是出自兩岸民間組織的互動交流，是兩岸民意自主性的表達。這種新的思維、新的模式、新的探索，透過大陸惠台31條的措施，正是方興未艾。

(旺報)

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