沒男友也play 蔡依林：世上只有包包好

2018年04月05日 18:32 中時 陳張眾

蔡依林身上的CHRISTIAN DADA愛心圖案毛衣及丹寧寬褲，是她近來的摯愛，更令她甘願與自己撞衫，手裡拿的則是PRADA熱銷款Cahier小包。（翻攝自蔡依林官方微博）

日前蔡依林再度選穿CHRISTIAN DADA丹寧寬褲現身上海機場，手裡則搭配鮮黃色的DELVAUX新款Cool Box包。（翻攝自蔡依林官方IG帳號）

清明連假還馬不停蹄忙於工作的天后蔡依林，當空中飛人也不忘展示本季最新時尚潮流。日前現身長沙機場的她，就換上淺藍色立體剪裁襯衫搭丹寧寬褲，手拿寫上字母「J」的大號GUCCI Ophidia系列人造帆布購物袋遮臉，並在自己Instagram的發文中搞笑寫到：「世上只有包包好〜〜有包的孩子像個寶〜」

身為時尚風向球的蔡依林，緊跟本季特大號包款流行腳步之餘，更不忘拿上隨身小包玩出俏麗造型，舉凡義大利品牌PRADA的熱銷款Cahier皮革小包、比利時百年老牌DELVAUX多用的鮮黃色Cool Box，都在她的穿搭名單之列。

除了百變包款外，近日經常在她身上看到的高腰丹寧寬褲，則可謂是她的百搭首選。這條出自CHRISTIAN DADA 2018春夏系列的單品，出自日本設計師森川正規之手，輕鬆能為腿長加分的優點，讓天后也甘願與自己撞衫。蔡依林更不避諱於自己社群網站上坦言：「是的，一條牛仔褲一百穿。」也可見她對這件單品的喜愛程度。

(中時)