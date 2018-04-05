沒男友也play 蔡依林：世上只有包包好

連假依然忙不停的天后蔡依林，日前於長沙機場現身，手拿寫上字母「J」的大號GUCCI Ophidia系列購物袋遮臉，並在自己IG發文中搞笑寫到：「世上只有包包好〜〜有包的孩子像個寶〜」（翻攝自蔡依林官方IG帳號）

友善列印
中時
蔡依林身上的CHRISTIAN DADA愛心圖案毛衣及丹寧寬褲，是她近來的摯愛，更令她甘願與自己撞衫，手裡拿的則是PRADA熱銷款Cahier小包。（翻攝自蔡依林官方微博）
日前蔡依林再度選穿CHRISTIAN DADA丹寧寬褲現身上海機場，手裡則搭配鮮黃色的DELVAUX新款Cool Box包。（翻攝自蔡依林官方IG帳號）

清明連假還馬不停蹄忙於工作的天后蔡依林，當空中飛人也不忘展示本季最新時尚潮流。日前現身長沙機場的她，就換上淺藍色立體剪裁襯衫搭丹寧寬褲，手拿寫上字母「J」的大號GUCCI Ophidia系列人造帆布購物袋遮臉，並在自己Instagram的發文中搞笑寫到：「世上只有包包好〜〜有包的孩子像個寶〜」

身為時尚風向球的蔡依林，緊跟本季特大號包款流行腳步之餘，更不忘拿上隨身小包玩出俏麗造型，舉凡義大利品牌PRADA的熱銷款Cahier皮革小包、比利時百年老牌DELVAUX多用的鮮黃色Cool Box，都在她的穿搭名單之列。

除了百變包款外，近日經常在她身上看到的高腰丹寧寬褲，則可謂是她的百搭首選。這條出自CHRISTIAN DADA 2018春夏系列的單品，出自日本設計師森川正規之手，輕鬆能為腿長加分的優點，讓天后也甘願與自己撞衫。蔡依林更不避諱於自己社群網站上坦言：「是的，一條牛仔褲一百穿。」也可見她對這件單品的喜愛程度。

(中時)

近年質量最整齊的佛像拍賣 明天… 狄鶯救子》狄鶯為這件事挨轟寵壞…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。