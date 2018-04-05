Taipei free無線上網熱點想連線要拖到六月底？丁守中：效率低落完全不及格

2018年04月05日 18:27 中時電子報 綜合報導

市府自2012年建置的Taipei free無線上網系統因合約轉換問題，導致700多個熱點無法使用，不但沒有公告，甚至將拖到6月才會改善完成，引發民眾質疑市府失職。台北市長參選人丁守中表示，市府行政效率低落，類似流弊並不讓人意外，也凸顯柯P整天做網紅，對市府團隊的領導統御已出現嚴重問題。

丁守中也批評，柯P的施政品質與效率出狀況已經不是一天兩天的事，像最近托育補助每月三千，就因市府重新進行資格審查作業，而讓民眾一、兩個月領不到。過去也曾因為行政僵化而躭擱市政服務，民眾苦不堪言，例如老人共餐的補助因為預算卡住而遲遲不發，導致數名里長揚言斷炊，讓參與共餐的老人家在寒假沒飯吃等等事實，都顯示市政施政績效不及格。

丁守中也強調，台北距現代智慧城市還差很遠，手機上網已經是市民天天生活的一部分，無線上網更是提供市民最起碼的網路連線服務，因此一旦當機或連線品質不佳，市府當然要予以重視，並盡速協調恢復功能。

發現問題於事先，解決問題於無形，是現代城市治理的底線。反觀市府對無線上網熱點無法連線的問題不但漠視，更沒有足夠的彈性和創意來協助市民處理問題，同時一拖幾個月竟然不解決問題於事先，甚至出了那麼大的包還不敢公告給市民知道，更顯示柯P面對Taipei Free的態度完全不及格，這樣的市長就該被淘汰！

(中時電子報)