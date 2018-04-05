狄鶯救子》狄鶯為這件事挨轟寵壞小孩 于美人聞言笑了...

于美人不認為狄鶯寵壞小孩。(取自YouTube)

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中時電子報
于美人。（本報系資料照）

孫安佐在美國涉嫌恐嚇威脅被捕，身為母親的狄鶯平時對兒子教養問題也因此引發外界熱議，連昔日「為救兒吃大便」等言論也一一被起底，批她寵壞小孩。對此，于美人有不同看法，「這句話去挑戰狄鶯，我真的覺得很好笑！」

于美人日前在主持《國民大會》表示在孫安佐事件後，看到很多人都罵狄鶯把小孩寵壞了，讓她認為：「有必要在這個時候這樣罵嗎？」直言若是自己小孩被綁架，她也會願意為救兒去吃大便。

于美人也當場問陽帆老婆Julie：「你捫心自問，Julie妳小孩被綁架叫妳吃什麼妳吃不吃？」Julie立刻回答：「一定吃的啊。」所以聽到外界用這點去批評狄鶯寵小孩，也讓于美人不禁發笑：「一個為人母哪有不吃的！這句話去挑戰狄鶯，我真的覺得很好笑！」

另外，資深媒體人呂文婉也舉例狄鶯對小孩管教方式，包括在規定時間之內吃完飯、上下學親自接送、考不到80分打到屁股開花等，自己在與一些媽媽朋友討論過，是覺得狄鶯管教很嚴的，這也代表孫安佐在18歲前是沒有空隙去做壞事。

至於狄鶯天天都讓孫安佐吃好料，早晚喝2次羊奶，還有深海魚跟頂級牛小排，呂文婉提醒：「別忘了，那是有前提的。」稱狄鶯歷經3次人工受孕失敗後，才生下孫安佐，小時候孫安佐又差點因急性哮喘喪命，基於一個媽媽心情，當然會照顧小孩各方面。

(中時電子報)

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