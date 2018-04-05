「2018台灣國際兒童影展」公布國際競賽獎項得主

2018年04月05日 18:44 中時 潘鈺楨

《小樹歪歪》。（公視提供）

由公共電視與富邦文教基金會共同主辦，臺北市政府、臺北市文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會合辦的「2018台灣國際兒童影展」，4日晚間舉辦「影人之夜」並公布國際競賽的得獎名單。動畫片《小樹歪歪》奪得「台灣獎」，導演郭浚明表示：「謝謝評審的肯定，希望透過觀看這部作品，每個家庭可以更接受孩子有不同的發展，就像小樹歪歪一樣走出自己的路。」

主辦單位公共電視董事長陳郁秀於「影人之夜」致詞時，感謝所有評審的付出與辛勞以及參賽者帶來優秀作品，並表示：「這些得獎影片應該要納入教育體系讓孩子可以學習，期待公廣集團未來可以加入這個政策做努力，因為兒童是國家的競爭力，才是未來！」

此次參與合辦的台北市文化基金會董事長小野(本名李遠)則感謝公視和文化基金會一起合作，也很高興這次加入評審團，呼籲公視可以替兒童影展成立一個像是金馬獎一樣的基金會，「讓更多小朋友看到這些好電影，台灣國際兒童影展值得推廣到全台灣。」

本屆「台灣獎」得主《小樹歪歪》描述森林裡一棵叫做歪歪的小樹苗，從小就希望能和身旁的大樹一樣，長得又高又直。但是當歪歪逐漸長大，卻發現自己長得彎彎曲曲，跟其他的樹很不一樣。評審團指出：「該動畫作品風格清新，美術及故事性皆具水準，影片呈現的寓意對兒童相當有啟發性。」

《小樹歪歪》的導演郭浚明受訪時，對整個工作團隊的努力以及客家電視台的支持表達謝意，坦承這部作品投射了自身進入動畫產業35年來的從業紀錄，從仰望許多動畫大師，後來自己創立工作室到現在的堅持，也笑說：「其實影片最後兩隻小鳥就是協助我完成這個影片的兩個美術。」

在其他國際競賽項目部分，反思環境保育和經濟發展之間權衡的《魚仔保衛戰》拿下「最佳劇情長片獎」；「最佳劇情短片」得主《無聲合唱團》則探討權威、體制與兒童的關係，發人省思；而奪得「最佳動畫長片獎」的《芭蕾奇緣》同樣受到觀眾喜愛，也是本屆的「觀眾票選獎」；《當小紅帽遇上白雪公主》巧妙融合並顛覆著名童話故事，獲頒「最佳動畫短片」；另外，《彈丸兄弟大冒險》呈現出創造力啟發、科學知識教育及娛樂性受評審肯定，成為「最佳電視網路節目」；至於「評審團特別獎」則頒給了聲音設計具有巧思及創意的《勇敢的吹笛手》

(中時)