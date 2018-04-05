《台北物語》TONY哥 菲律賓拍廣告受傷被當「道明寺」

2018年04月05日 18:47 中時 潘鈺楨

邱志宇赴菲律賓拍攝廣告在珊瑚礁上摔傷。（海鵬提供）

去年以《台北物語》爆紅的台灣男星「TONY哥」邱志宇，日前應ELSA國際語言學校邀請，赴菲律賓拍攝招生廣告，卻因拍攝太過認真出了意外，他因要演出一場跌倒戲、未料竟假戲真作，整個人不僅在珊瑚礁上摔得四腳朝天，還嚴重摔傷腰部、一度動彈不得。

負傷的他因逢假期投醫無門，昨被同行導演艾咪送到按摩院「修復」，還因為長得白帥帥引發賓妹蜂擁拍照，竟把他的腰傷拋在一旁，讓他哭笑不得。

「TONY哥」邱志宇是應當地知名ELSA國際語言學校邀請，赴充滿西班牙風情的歷史名城宿霧（Cebu）拍攝招生廣告，目標鎖定台、韓年輕學子。他在拍攝時為了演出跌倒戲、竟真的跌倒，還不小心把腰給摔傷，期間正逢復活節假期，當地又找不到中醫診所，就連最繁華的麥哲倫大街（Magallanes Street）都空蕩無人。邱志宇即使整個人痛到流淚，也只得忍痛，昨天才在同行導演艾咪建議下，就近先找家按摩院「修復」。卻沒想到由於《流星花園》在當地太紅，按摩院的賓妹們把他當成「道明寺」來崇拜，蜂擁而上、爭相拍照，完全把他的腰傷拋諸腦後。

有趣的是，邱志宇日前在宿霧養傷，索性上網大發他與名模張柏謙拍的BL劇照，應景向辭世15周年張國榮經典電影《春光乍洩》致敬，不料臉書竟被轉貼兩百多次，微博更爆出巨量點閱率，還被稱讚「雅痞帥」讓他相當驚喜。而他引用該片的一句話「跟他接近時，我什麼也聽不到，只聽見自己的心在跳，不知他可有聽到？」也引發臉友感動留言，令他看得相當有趣，養傷期間一點也不無聊。

邱志宇去年以電影《台北物語》爆紅，該片剛上映時引爆口碑兩極，痛恨及擁戴的觀眾網上相互叫囂，更嗆聲要該片主創人員出來面對。片中飾演「TONY」的邱志宇，當時「勇氣可嘉」率先現身映後，竟引發兩派觀眾的一致支持，不僅人氣瞬間暴漲，該片票房也一飛衝天，電影甚至三度上映、蔚為台灣影史奇觀。《台北物語》爆紅名氣甚至遠揚港陸，更獲邀為香港「坎坷影展」開幕片，映演轟動一時。

邱志宇這次是和台灣BL網劇名導艾咪一同獲邀赴菲，兩人工作兼度假，同時還為「長泛假期」拍攝旅遊廣告，為台灣觀眾介紹菲律賓薄荷島等度假勝地。目前仍負傷的邱志宇，只希望腰傷快快好起來，能趁工作之餘，抓住一點空檔享受綺麗春光。

(中時)