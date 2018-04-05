春天吶喊移師滿州小墾丁 180多個獨立樂團堅持音樂夢

邁向第24年的原創「春天吶喊」，今年首度移師滿州小墾丁渡假村，吸引海內外180多個獨立樂團參與。（謝佳潾攝）

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邁向第24年的原創「春天吶喊」，今年首度移師滿州小墾丁渡假村，吸引海內外180多個獨立樂團參與，來自高雄的「激進主義」為首個開唱的樂團。（謝佳潾攝）
邁向第24年的原創「春天吶喊」，今年首度移師滿州小墾丁渡假村，創辦人吉米（右）、韋德（左）依舊堅持簡單美好的音樂夢。（謝佳潾攝）

墾丁春天音樂季正如火如荼進行中，當中邁向第24年的原創「春天吶喊」5日正式登場，而今年雖因出走墾丁、移師滿州，引起外界猜測紛紛，但創辦人吉米、韋德仍不負眾望，在堅持簡單美好的音樂夢下，吸引海內外180多個獨立樂團一連3天唱翻小墾丁渡假村。

「我們希望大家能盡興玩！」韋德指出，春吶會移師滿州舉辦的原因很多，當中最大的考量因素是時間，以往在鵝鑾鼻舉行時，因場地屬墾丁國家公園，在時間控管方面較嚴格，每到夜間12點必須準時結束、隨著鳥獸散，但其實那時大家都還意猶未盡。

他說，今年改在小墾丁渡假村舉辦後，雖活動結束時間一樣在晚間12點，但因地屬私人企業、旁邊又是渡假小木屋，大家結束後還是可以聚在一起聊天、談音樂夢，這就是春吶的初衷。他強調，雖有許多人都說春吶式微，但在全台各地音樂季四起的同時，春吶依舊因「獨特性」而受樂者青睞。

「春吶是國際指標性音樂季，音樂人一定要來一次！」來自高雄的激進主義樂團，為今年春吶唱開場，他們為此興奮不已，主唱小牛說，這是樂團首次參加春吶，有這樣的「履歷」後，感覺真的很不一樣，且能一次遇上這麼多志同道合的人互相交流，真的太棒了。

第二次參加春吶的AMY也說，國境之南的風光太迷人，能在此盡情大唱很開心，就算從台北趕下來也值得。

主辦方表示，春吶今年吸引50個國外、130多個國內等獨立樂團參加，外國樂團來自日本、韓國、南非、英國、馬來西亞、泰國等國，由此可見，春吶的國際性無庸置疑，因此即使有時會虧損，但仍會繼續辦下去。

(中時)

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