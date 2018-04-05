接連演LGBTQ角色 英國新星儼然同志代言人

亞歷克斯勞瑟。（杰德提供）

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亞歷克斯勞瑟（左）與員茱麗葉史蒂芬森。（杰德提供）

唯美動人程度媲美《以你的名字呼喚我》，另一部同志成長電影《離開你的我該怎麼辦》(Departure)，即將在「GagaOOLala同志電影線上看」上架！

22歲的英國新星亞歷克斯勞瑟(Alex Lawther)，在片中飾演情竇初開戀上鮮肉的英國男孩艾略特。亞歷克斯勞瑟曾演出《模仿遊戲》中開創電腦科技的同志數學家艾倫圖靈的少年時期，和曾來台取景的《X+Y愛的方程式》，並主演熱門科幻影集《黑鏡》，以及在風靡台北金馬影展的《花嬌男孩扮裝秀》中飾演花枝招展卻飽受霸凌的男孩。接連演出LGBTQ角色，從在櫃中痛苦掙扎到大方出櫃表現自我都詮釋過，儼然成為新一代銀幕同志代言人。他說：「講述LGBT故事很重要，這是一個涉及很多層面的問題，必須要在電影院裡呈現更多的多元性，也必須讓政府官員看到，令他們知道同志族群並不在少數。」

《離開你的我該怎麼辦》敘述一對英國母子，前往法國鄉間的私人別墅整理打包，並各自面臨人生的重大轉捩點。片中，亞歷克斯飾演的艾略特在法國遇見令他心動的男孩，晚上耐不住寂寞，艾略特突發奇想從冰箱中拿出「紅蘿蔔」當自慰棒，一邊想著男孩，一邊為他的破處演練「零的初體驗」。一場兩人獨處於河中小船的戲，男孩大露鮮肉胴體跳入河中游泳，上船後胯下春光一覽無遺，艾略特情不自禁開始撫摸他浸淫陽光下濕潤又健美的肌膚，更一路往下幫他打手槍，弄得男孩也忍不住盡情「宣洩」，G情挑逗指數瞬間破表。

飾演母親的英國實力派演員茱麗葉史蒂芬森(Juliet Stevenson)，知名作品包括《蒙娜麗莎的微笑》和影集《焦點時刻》，曾多次入圍「英國奧斯卡」英國影藝學院獎，並贏得澳洲電影學院獎和錫切斯奇幻影展最佳女主角，在本片中的表演依然精湛。大方全裸並表現搶眼法國小鮮肉新秀費尼克斯布侯薩(Phénix Brossard)，則曾演出在台上映過的《小丑的眼淚》。

《離開你的我該怎麼辦》將於4月6日春假連假期間，在「GagaOOLala同志電影線上看」全台首度獨家上架。

(中時)

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