美國中餐館「牛角尖」賣麻辣鍋、表演變臉 上美媒報導

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旺報
呂佳蓉

美國休士頓近來新開了間麻辣鍋店「牛角尖」（Niu Jiao Jian hot pot），除了引進四川口感的麻辣鍋，還從四川請來專業表演人員，每天為現場的客人提供川劇變臉和四川特色的長嘴壺茶藝表演。

位在休士頓中國城的「牛角尖」以特殊的文化推廣方式將中國飲食傳到太平洋的另一端。 據《環球時報》下屬環球網的報導，休士頓副總領事王昱表示，「牛角尖」這個餐廳名稱具有吸引力，展現出各行各業需要的執著精神；而戲劇張力十足的四川變臉與具雅緻的茶藝表演也帶給休士頓居民全新的文化體驗。

休士頓吹起了麻辣鍋的風潮，中國文化也藉由飲食入境美國。王昱表示，期望大家在兩國關係磕磕絆絆時，能更執著並有智慧地為促進中美關係做貢獻。此外，「牛角尖」還將四川的茶藝表演親授給美國非華裔的員工，讓更多的美國公民能感受到中國文化的魅力。

「牛角尖」也吸引美國廣播公司ABC報導，在美媒的報導中，餐廳用形狀為「熊」的香辣辣椒油引發注目，並且成功招攬生意進門。報導特別引用在Yelp給評價的某用戶的心得：「我是為熊而來的，結束。」

在報導中，首先介紹「牛角尖」提供吃火鍋必備的牛肉、羊肉、海鮮等蛋白質食物，此外素食也不少，蓮藕、金針菇、白菜等均具全，四川口感的胡椒粉也沒少，這讓「牛角尖」的火鍋在Yelp的評價為四顆星，表明許多食客給了正面評價。

報導另外引用一名用戶的評價：「多麼具衝擊的體驗！我們是來慶祝媽媽的生日，這非常完美。我們是在貴賓室用餐，裡裡外外的氣氛都很棒！非常活潑，裝飾也很好。」

(旺報)

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