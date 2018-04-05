洪秀柱西安祭黃陵 不希望再兄弟鬩牆

2018年04月05日 20:58 旺報 林永富

中國國民黨前主席洪秀柱5日出席陝西西安公祭軒轅黃帝典禮。（洪秀柱辦公室提供）

中國國民黨前主席洪秀柱5日在陝西西安黃陵先總統蔣公提字前向蔣公致敬。（洪秀柱辦公室提供）

中國國民黨前主席洪秀柱一行人，5日參加在陝西西安黃陵「戊戌清明公祭軒轅黃帝典禮」並擔任主祭之一；典禮結束後她談到，過去兩岸分隔，因為路途遙遠或者各種機緣，很多海外的華人同胞只能「遙祭黃陵」，不忘始祖，所以今天能夠親身來此參加實在非常感動，而且具有非常重大的意義。」

洪秀柱說，兩岸本來就是一家，我們有共同的血緣、語言、文化與歷史背景，來到這裡，我們有很多的感觸，過去數十年兩岸曾經分離過很長的一段時間，很多家庭骨肉分離，甚至很多人倫悲劇。我們不再希望有兄弟鬩牆的悲劇發生，現在兩岸好不容易走到這樣的地步，我們應該備感珍惜，更應該加強兩岸各方面的交流。

典禮之後，有感於今日是清明節，同樣亦是先總統蔣公逝世43周年的日子，洪秀柱在參訪黃帝陵時，特意在蔣公題字前駐足，感懷當年無論國家如何分裂，面臨任何危難，蔣公仍ㄧ往直前，勇於承擔，終致驅逐外侮，還我美麗河山。這樣的精神，也是炎黃子孫世世代代，儘管面臨無數外敵，依然能將中華文化生生不息，傳承至今的主因。

洪秀柱談到，「青年是未來的希望」，此次她特地帶領台灣青壯一代企業家參與祭典，是希望這些青年人能「了解自己從哪裡來」；幫助他們能更貼近的認識這段歷史。

(旺報)