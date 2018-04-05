馬英九不作為 李天鐸說這事就心痛

2018年04月05日 20:22 中時電子報 郭匡超 /綜合報導 /綜合報導

中央軍事院校校友總會3日在中正紀念堂舉行「捍衛中華民國 捍衛兩蔣歷史定位」大會，退役上校李天鐸致詞時表示，中正紀念堂牌匾在阿扁時期將「大中至正」改成「自由廣場」，國民黨重回執政八年，藍營民眾希望馬英九將「大中至正」掛回去，但馬英九背負藍營支持者期待，卻什麼也不做；反而每年二二八跑去紀念那些人，寧願被人家謾罵、吐口水，看得都心痛。

李天鐸表示，陳水扁過去把中正紀念堂大門的「大中至正」牌匾拆下來後，從那以後他就不敢從「那個門」走進來，因為他覺得自己「愧對蔣公，愧對老校長，愧對所有把我們帶來台灣的老祖宗」。

當馬英九當選總統、國民黨重新執政8年。李天鐸期待中正紀念堂牌匾改回「大中至正的希望竟然完全落空，因為馬什麼也不做。馬英九反而在每年二二八跑去紀念那些人，」寧願被人家謾罵、吐口水，讓人看的心痛。李天鐸強調「他是我們國民黨員一票票選出來的希望啊！」竟然辜負國民黨員對他的期望。

李天鐸批評蔡英文政府作為，指出「兩蔣」這兩個字就像不當黨產、退將、轉型正義、反年改，都是民進黨慣用分化族群鬥爭的意識形態「汙名化」符號，但沒有蔣中正、蔣經國，怎有今天的台灣，兩蔣以生命成就這塊土地，蔡政府不應疏忽這份貢獻、清算兩蔣。

(中時電子報)