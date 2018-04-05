與時俱進 日本考慮對海外國民開放網上行政服務

2018年04月05日 20:58 中時 季節

網路普及的年代，各國政府為了便民，很多事務都讓民眾可以透過網路先申辦，不一定事事都要跑到公家機關現場，但旅居國民的民眾怎麼辦？有鑒於旅居國外的民眾日增，日本政府考慮對人在海外的國民開放網上行政服務。

日本共同社5日報導指出，關於通過電腦等辦理行政手續，日本政府擬對居住在海外的日本人開放服務。在海外長期居住的日本者因企業活動的全球化等而增加，此舉旨在為其提供方便。日本總務省專家研究會正在進行討論，最快於今秋彙總具體措施。

網上辦理行政手續需要使用個人編號制度的個人編號卡(類似我們的身分證)。如果在日本國內，在居住地政府窗口核實本人身份後，電子證書將被記入編號卡中，可以進行汽車過戶、稅務申報等。但是，提交前往海外的遷出報告後，住民票將被取消，還要歸還編號卡，因此無法在網上辦理手續。

例如留在日本國內的汽車要過戶時，需要在負責管轄的大使館人員等面前簽署文件。出租自家房屋所獲收入進行報稅時，需要暫時回國或委託國內的代理人。

因此日本總務省正在研究是否能在遷至海外後根據記載居住經歷的戶籍附票等給予新的電子證書。

不過，日本共同社指出，由於需要決定在海外核實本人身份的流程和對象手續的種類等，此項新措施的開始時間尚不確定。

(中時)