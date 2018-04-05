20到29歲南韓青年9成以上未婚 單身比例超車日本

2018年04月05日 21:15 中時 季節

世界各國在經濟改善後，幾乎普遍出現晚婚與不婚現象，這也造成了人口成長速度降低甚至負成長，南韓20到29歲青年9成以上未婚，單身比例超車日本。

南韓媒體《亞洲經濟》5日報導指出，南韓統計廳的資料顯示，目前20-29歲的南韓人中，未婚率達91.3%，超過日本的79.7%，30-39歲南韓人中，未婚率為36.3%，高於日本（34.8%），南韓這兩項數據分別在2005年和2015年超越了日本，儘管日本是全球聞名的單身大國，50歲之前未結婚的日本男性比例約為23.4%，女性比例約為14.1%。

此外未婚率的逐年增長導致南韓總生育率去年跌至1.05人，而日本近年來總生育率維持在1.4人左右。

南韓晚婚現象愈演愈烈，2000年時南韓女性初婚年齡為26.5歲，日本為27歲，但南韓已於2009年以28.7超過日本的28.6歲，之後差距進一步拉大，2016年南韓女性平均初婚年齡為30.1歲，日本則為29.4歲(我們則是30歲)。30到39歲的南韓女性中，學歷為四年制大學的比率為47%，而日本僅為21.5%，南韓女性受教育程度較高，進入社會較遲，年輕人普遍「先立業、後成家」，導致初婚年齡連年推遲。

南韓新生兒數量也連年遞減，1997-2016年間，日本的新生兒數量減少了21萬人，而南韓同期內減少了26萬人，2016年日本新生兒還有97萬，南韓只剩40萬(2017年進一步跌到35萬)，原本南韓總人口不及日本一半，兩國的人口差距自然也就逐漸拉大了。

《亞洲經濟》指出，亞洲大學教授崔鎮鎬（音）表示：「日本從2000年後，大量企業開始推崇『工作與生活平衡（Work Life Balance）』文化，使出生率一直維持在1.4人左右。韓國也應效仿日本，推行彈性工作制，消除職場女性育兒的後顧之憂。」

(中時)