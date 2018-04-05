Makiyo直播討錢 吳宗憲：該給丁小芹機會

Makiyo之前邀丁小芹上直播講清楚。

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時報周刊
林彥君
吳宗憲認為應該給丁小芹機會。
安迪曾被借錢，刻意裝睡不借。

Makiyo日前在網路上開直播向丁小芹討債，意外引發風波，Makiyo透露當時是想幫丁小芹扭轉欠錢的形象，所以邀約她上直播說清楚，沒想到丁小芹以要開會為由缺席爽約，才呼籲大家不要再被騙，吳宗憲認為該給丁小芹機會，他說：「沒有人希望看到她變不好，解決別人的困難，也找到自己問題的答案。」

Makiyo也分享遇過最瞎的借錢理由，她說某女藝人聲稱官司敗訴要被關，向她借15萬繳罰金，否則恐有牢獄之災，Makiyo擔心對方真的會被抓去關，趕緊借錢救急，「她有很多官司，不只有一個！」暗指與直播事件同一人，吳宗憲感嘆「她不是一直都有在做生意嗎？」Makiyo：「她做生意就是會失敗的感覺。」

安迪表示戲劇圈有一位大哥，出了名愛借錢，有次三更半夜到安迪家求救，開口就是50萬，安迪裝睡，沒想到隔天一早傭人開門讓大哥進屋，大哥竟直接跑到臥房借錢，「他拉我們的腳，叫我們趕快起床」安迪狠下心不借錢「有去絕對無回，而且他惡名昭彰，不只跟我借！

吳宗憲（憲哥）透露，有朋友借錢幾乎都會義不容辭幫助，「我這個人心腸就是很軟，有一個朋友開口借兩千萬！」吳宗憲認為當時對方講電話時聲音怪怪的，他以為對方在錄只是綜藝節目，直接答應對方的要求，後來對方真的傳了帳號過來，還質問怎麼沒匯款，憲哥說：「我以為是在錄影！」

(時報周刊)

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