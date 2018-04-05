理念不合 美國拒絕協助日本的廢核武特展

2018年04月05日 21:05 中時電子報 江飛宇

日本的廣島與長崎的和平紀念博物館，正在合作舉辦廢除核武的國際巡迴展覽，為了充實展品，他還們想向美國羅斯阿拉莫斯歷史博物館借一些資源，不過美國方面已直接回絕，理由是「雙方理念有很大的偏差」。

美聯社報導，1945年8月6日與8月9日，廣島與長崎先後遭到核彈的轟炸，這也是迄今為止的核武實戰案例。戰後當地政府收集並保留受害者的衣物、用具，上頭還沾有可偵測的輻射值，並且向外展示，以期望人們關注核武的可怕。

美國新墨西哥州的洛斯阿拉莫斯是核武誕生地，現在也是核能研究重鎮。(圖/洛斯阿拉莫斯)

相對的，美國新墨西哥州羅斯阿拉莫斯(Los Alamos)也有核武紀念博物館，不過展示方向完全相反，因為這座曾經的秘密基地，就是轟炸廣島與長崎核武的製造中心，所以羅斯阿拉莫斯博物館展示的是核武的製造故事，也包括曼哈頓計畫的許多著名科學家，比如歐本海默(Robert Oppenheimer)、費米(Enrico Fermi)、波爾(Niels Bohr)費曼(Richard Feynman)等等。

博物館週一證實，他們不會和廣島長崎的館方合作，兩邊的觀念分岐仍需解決洛斯阿拉莫斯歷史博物館執行董事希瑟．麥克萊納漢(Heather McClenahan)說：「我們與日本方面有過對話，但是對於日方的廢除核武展覽主題無法同意，因為他們沒有尊重我們的歷史地位。我們不希望廢除核武成了展覽的主要訴求，而是應該一起共同鑽研當年的歷史，和相關的後續影響等問題。」

她表示，如果雙方沒有可接受的共識，洛斯阿拉莫斯的科學家的展品絕不會送到廣島和長崎。

如今的洛斯阿拉莫斯仍然是美國首屈一指的核能研究中心，是美國國家實驗室的所在地。

廣島和平紀念博物館員新田有紀表示，他們仍然期待與洛斯阿拉莫斯一同合作，希望對方提出解決方案。她說：「如果2019年行不通，我們仍然希望在之後一同參展。」

長崎原子彈博物館館員葉山高資說：「我們希望來自世界各地的人們，知道原子彈爆炸事件的現實及其後果，讓人們省思這種武器是否應該存在。」

目前這個國際巡迴展在今年8月底前，將在匈牙利布達佩斯舉行，之後移師法國和比利時。先前已在美國另外12個城市舉行過。

(中時電子報)