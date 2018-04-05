《美女與野獸》電影音樂會登台 要讓觀眾掉淚、起雞皮疙瘩

2018年04月05日 21:29 中時 李欣恬 、 張鎧乙

明（6）日在台中國家歌劇院首登場的《美女與野獸》電影音樂會，原定指揮麥可．寇薩霖（Michael Kosarin）因視網膜剝離而無法出席，緊急由上月才來台指揮《樂來越愛你》的指揮家艾瑞克．奧斯納（Erik Ochsner）代打。今（5）日下午彩排現場，只見經驗老到的艾瑞克．奧斯納活力滿點、揮汗如雨，他表示要把最好的音樂帶給觀眾，「電影音樂會讓觀眾掉淚、起雞皮疙瘩是我的必備款。」

多次來台的艾瑞克．奧斯納，已和台灣建立深厚緣分，他表示最近湊巧在準備《美女與野獸》6月在波蘭演出的音樂會，因而接下這次的代打工作，但接到主辦單位牛耳藝術公司的電話時，正好是美國復活節，很多商店都沒開，「我緊急找了一間影印店，把譜備齊，就等著搭飛機來台排練、演出。」

艾瑞克．奧斯納的古典音樂基礎深厚，母親是芬蘭人，是一名演員，父親則是一位大提琴家、男高音，他自小看著大他3歲的哥哥學鋼琴，在耳濡目染之下學音樂，他能演奏鋼琴、長笛，同時也能演唱。艾瑞克．奧斯納表示，會走上指揮電影音樂會之路，是來自從小和家裡往來密切、舉世聞名的指揮家孔澤爾（Erich Kunzel）影響，「他同時擅長演奏古典、電影音樂曲目，帶給我很多啟發，如果他還活著，一定也會想要指揮電影音樂會。」

艾瑞克．奧斯納表示，電影音樂會是全球趨勢，「電影音樂能夠和大眾溝通、連結，音樂的張力和戲劇性也強烈，有越來越多的電影公司，在上映之前，就已同步計畫電影音樂會和觀眾接觸，相信未來也會出現一群專門聽電影音樂會的觀眾。」

這回《美女與野獸》電影音樂會，由台北市立交響樂團、國立實驗合唱團擔任演出，艾瑞克．奧斯納直誇這兩個團隊的演奏、演唱精湛，「他們是很好的團隊，合作起來很開心。」

《美女與野獸》電影音樂會明（6日)晚在台中國家歌劇院，4月7日、8日兩天，在台北國家音樂廳演出。

(中時)