陳庭妮養狗把屎把尿 養毛孩成依靠

2018年04月05日 21:06 時報周刊 林彥君

陳庭妮認為養狗後，讓她有被依靠的感覺。（VOGUE）

陳庭妮出道近十年，她認為拍戲就是她的第一個職業感到幸福，在拍戲時，她透露在建構角色的過程中，不可能每一場戲都非常有感覺，只靠不斷的嘗試及尋找，「有一天突然發現你離這個角色近一點了，就會很快樂，就會想要繼續尋找他」在一路尋找中，怎麼8、9年就這麼過了。

從18歲開始參加選秀比賽，到現在28歲，她認為最大的改變是變得有自信。她自認是一個很需要團隊的人，需要大家幫一起決定事情，並以大家的決定為決定，「現在漸漸會把自己的想法放進去，敢於說出自己想要什麼，對我來說，這就是一種自信。」

她透露一直以來都想要養狗，曾因在收容所拍戲，決定領養一隻狗，「我看到牠，不知道為什麼，我就一直抱著牠，不想要把牠放下來。」她擔心因為工作無法在家陪伴狗狗，於是帶著狗到拍戲現場，「我的狗天天坐導演椅，大家幫我圓夢。」

領養時狗才一個多月大，她認為養狗後，讓她有被依靠的感覺，「我真的是一把屎、一把尿的把牠拉拔長大，給牠一個家，給牠愛，教牠什麼是規矩，有一種自己真的是牠媽媽的感覺。」她透露在家練劇本，有時候會哭，「牠以前還會舔我的眼淚耶，但現在好像已經習慣了媽媽在家常常會像神經病。」

(時報周刊)