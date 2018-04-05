何潤東和楊晴唯美親吻 一鏡到底累壞劇組

2018年04月05日 21:09 時報周刊 林彥君

修杰楷讚何潤東身兼多職很厲害。

何潤東和楊晴在7日播出的《翻牆的記憶》中，上演唯美額頭之吻，一鏡到底的拍攝手法浪漫滿分，但戲外卻累壞劇組，楊晴透露，拍攝這場額頭之吻時，劇組特別準備宵夜，她說：「都是重口味的食物，我完全不敢吃，因為怕導演太靠近，有味道會出戲。」

在正式拍攝前，何潤東對楊晴說：「不用刻意做些什麼，只要想著你跟喜歡的人在一起這樣就夠了。」何潤東當時帶著腳傷，讓她十分掛心，她透露當時拍攝時的心情是「既浪漫又擔心」，但看到最後呈現出來的畫面，她說：「好美、好有感覺！」

何潤東表示，想在這場親吻戲中，呈現不同以往的浪漫氛圍，他決定使用鏡頭的律動感和整體環境，去營造一種只有兩人世界的心動時刻，但也累壞工作人員「一鏡到底加上360度的拍攝方式，攝影師站在平衡車上需以很快的速度環繞男女主角，為避免鏡頭穿幫，所有工作人員都得跟在後面一起跑。」

修杰楷這次在劇中扮演關鍵人物「小陳」，他的出現讓楊晴開始調查飾演老師的何潤東背後真實身分。他進入劇組第一天就被震撼教育，「劇組趕戲到凌晨5點還沒結束，不讓我睡覺，已經快距離我送小孩上學的時間不遠了。」何潤東在劇中身兼多職， 修杰楷忍不住虧他：「編劇、製作、演員、導演，全部都他包了，那我們還要混什麼？」

(時報周刊)