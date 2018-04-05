SBL》衛冕軍再見！富邦擊潰達欣 次輪遇裕隆

富邦漂亮擊敗達欣，挺進季後賽次輪。(中華籃協提供)

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中時電子報

沒想到上季冠軍達欣，本季竟連季後賽第2輪都打不進！富邦勇士5日外線火力徹底發揮，搭配達欣三分球與罰球同時低迷，富邦最後以77比69擊潰達欣，3勝2敗戰績挺進季後賽第2輪，7日將與例行賽第1裕隆展開對決。

富邦一開賽就靠楊興治、張宗憲各進1顆三分球帶領，取得小幅領先優勢，反觀達欣擅長的三分火力首節消失，單節三分球3投0中，打完第1節，達欣以15比22落後，不過富邦洋將塞勒首節就吞2次犯規，提前陷入犯規麻煩。

到了次節，達欣強打布拉這個點，企圖製造塞勒犯規，也逐漸靠罰球追上，不過富邦換成張伯維投進兩顆三分球，重新擴大領先到9分，接著達欣仍然只能依賴罰球追分，上半場結束，富邦35比31領先，達欣上半場三分球投10中0。

林書緯第3節一開始連進2顆三分球，帶起富邦一波13比2，領先差距轉眼來到15分，幸好張家榮總算投進達欣全場第1顆三分球(前13次出手0中)，幫助球隊稍微縮小差距，前3節結束，富邦仍以56比45領先，

來到決勝第4節，富邦的火力仍然犀利，張宗憲、蔡文誠兩人幫助富邦持續擴大領先差距，一度領先達17分之多，達欣明顯已經無心戀戰，始終無法縮小差距到個位數，很早就把先發主力全都換下，黯然接受淘汰現實。

達欣此役落敗主因，在於全場三分命中率僅有1成54(26投4中)，更誇張的是罰球命中率不到6成，只有5成94(罰32中19)，想要扭轉場上局勢當然更加困難。

(中時電子報)

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