影》蔣智賢再見安！富邦悍將送中信兄弟4連敗

蔣智賢9下揮出再見安，助富邦悍將逆轉勝中信兄弟。(富邦球團提供)

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中時電子報
蔣智賢敲再見安 富邦擊敗中信兄弟

陳鴻文昨率富邦悍將，擊敗他的前東家中信兄弟，兩隊今(5日)再度碰頭，換跟陳鴻文同為前中信球員的蔣智賢發威！富邦9下1出局攻占滿壘，蔣智賢上場打擊，面對王鴻程揮出中左外野再見安打，助富邦7比6勝出，送給中信4連敗，同時也獲選單場最有價值球員(MVP)。

此役富邦前3局2分落後，但靠蔣智賢4下右外野深遠的2分炮，和中信3比3戰平。比賽後段，中信再藉7下王勝偉2分炮和9上一波攻勢，取得3分領先；但富邦9下展開大反攻，1出局後攻占滿壘，先是林益全敲安打回1分，接著蔣智賢上場，一舉清空壘包，替球隊打回勝果。

蔣智賢揮出再見安後，開心的在三壘把頭盔拋向空中，與隊友們共享喜悅。蔣智賢說，在打出全壘打時，心裡時的石頭已經放下一半，9下上場時，心裡告訴自己一定做得到，最後打出安打，所有情緒都釋放出來，「感謝隊友們，有他們才有這支再見安。」

連兩場遇前東家，蔣智賢笑說，自己沒有太多情緒、心情平靜，「這或許是風暴來前的平靜吧。」蔣智賢賽後獲得單場MVP，向球迷透露自己很想拿到這座MVP，他解釋，「悶了很久，心裡一直有塊石頭放不下，先是花花(張正偉)、再來是鴻文(陳鴻文)，終於輪到我了！」

蔣智賢揮出再見安打，獲選單場最有價值球員。(富邦球團提供)

蔣智賢不僅用球棒助球隊贏球，自己也完成生涯300安里程碑，達標速度是聯盟史上第二快。不過，蔣智賢沒有太在意紀錄，「我不會要求要達成什麼紀錄，畢竟身體有一些病，因此更關注的身體狀況，其他就照平常心面對。」

這兩場「金控大戰」，富邦主場新莊棒球場進場數皆破萬，兩隊球員也都展現不服輸的態度，富邦總教練葉君璋直言，「職棒就該有這種感覺，球員要對進場的球迷負責。」蔣智賢漸走出低潮，葉總認為，蔣智賢先前春訓低潮，是球芯掌握不好，但其實整體出棒感覺還不錯。

(中時電子報)

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