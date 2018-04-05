狄鶯救子》狄鶯兒美國出狀況 「她」在尼泊爾幫祈福

王彩樺正在尼泊爾。（取自臉書）

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王彩樺和羅巧倫、賴芊合等人在尼泊爾見到仁波切。（取自臉書）
王彩樺很虔誠。（取自臉書）
狄鶯（右起）、狄志杰、王彩樺6年前曾一起上節目。（資料照）

王彩樺這幾天和羅巧倫、賴芊合、李亮瑾等好友前往尼泊爾進行心靈之旅，除了吸收滿滿正能量，也請了菩曼仁波切跟她們開示。狄鶯兒子孫安佐在美國出事，為人母的王彩樺也能感同身受，她今透露曾以訊息鼓勵狄鶯要堅強，她在尼泊爾也幫狄鶯一家人祈福，希望孫安佐平安歸來。

狄鶯和王彩樺、狄志杰曾是結拜姊弟，當年也一起上過《SS小燕之夜》及《一袋女王》等節目，3人當年會成為結拜姊弟可以說是拜酒精所賜。王彩樺當年曾住過狄鶯家，狄鶯和狄志杰則是合拍華視八點檔《三明治先生》。狄志杰當時在《小燕之夜》節目中說，第一眼看到狄鶯很有威嚴，狄鶯一坐下來化妝，附近一定都沒人，意指狄鶯氣場強到讓大家害怕，狄鶯有次主動誇他演技好，2人才開始有互動。

當年在《三明治先生》劇組殺青酒上，狄鶯拉著王彩樺、狄志杰下跪，說要結拜，3人一口氣把手中的紅酒喝完。狄志杰曾在《一袋女王》節目中說，有次到狄鶯家作客，和狄鶯的兒子聊漆彈，沒想到狄鶯露出殺氣眼神看著狄志杰和兒子，狄鶯當時說因為會擔心兒子危險，而且兒子每天都跟爸爸孫鵬聊槍、當兵，甚至兒子還跟她說要製造槍支，當合法軍火商，還是孫鵬提議的。

(中時)

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