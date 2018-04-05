麻疹疫情持續 11人罹病 3013人有風險

2018年04月05日 21:18 中時 倪浩倫

麻疹疫情持續擴大，衛福部疾管署今再宣布，新增5名麻疹感染者，今年麻疹患者總計來到11人，包含5名遭指標個案傳染的本土病例，傳染地點都在上月飛往日本沖繩的虎航班機上，另有6例境外移入（包含指標個案），當中有1人也是虎航空服員，因為在具傳染力期間服務了6個班次班機，使得需要追蹤的接觸者達3013人。

上月一名住北部的30多歲男性，到泰國旅遊回台後，立刻又搭機前往日本沖繩旅遊，但在當地出疹子確診麻疹，推測是在泰國感染，也是今年首例境外移入的麻疹案例；疾管署副署長莊人祥說，截至今晚，該指標個案共感染5人，傳染地點都是在飛往沖繩的虎航班機上，包含2名會走動的空服員，1名坐在乘客位上的地勤人員，以及2名乘客。

莊人祥說，截至今晚，國內今年累計11例麻疹個案，包括6例境外移入（包含指標個案）、5例遭指標個案傳染的國內感染；境外移入方面，有2人是在上月17日從桃園機場飛往澳門，並於隔日返台，目前尚未確認在哪感染，另有2人是兄弟檔，是在上月到泰國旅遊遭感染，弟弟已在3日被公布為感染者，哥哥則在今天被公布，巧的是，哥哥也是虎航的空服員，且由於在具傳染力的期間，還服務了6個航次班機，也讓至今所有的接觸追蹤者，來到3013人。

疾管署呼籲，將持續追蹤3013名接觸者到本月22日，遭追蹤的民眾，若出現發燒等疑似感染麻疹症狀，應戴口罩盡速就醫。

我國幼童出生時，會在出生滿1歲、以及5歲到入小學前，各接種1劑MMR三合一疫苗，來預防麻疹、腮腺炎、德國麻疹，2劑都有施打的幼童來到97％；儘管保護力達95％，但20~40歲間，保護力會減弱。莊人祥說，包括此次在虎航上被傳染的2名空服員，有些人年紀介於20~40歲，疫苗保護力較弱，提醒超過20歲，或小時候根本沒打過疫苗者，出國前，應前往門診接受醫師評估，考量是否有施打疫苗的需求，「若小時候曾打過，現在只要打1劑便可」。

莊人祥提醒，麻疹傳染力強，出診前後4天最具傳染力，一旦和患者接觸，若能在3天能接種疫苗，將能避免感染麻疹，超過3天則無效。

(中時)