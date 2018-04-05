韓職》王維中力拚113球 8局失1分無緣摘勝

2018年04月05日 21:29 中時電子報 蔡銘仁

王維中轉戰韓國職棒NC恐龍，連兩場先發都拿下勝利，NC恐龍今(5日)先發面對三星獅，王維中力投113球拚8局失1分，韓職生涯首度用球數破百，但NC打線遭封鎖，僅靠朴錫珉7下陽春炮得1分，王維中在平手時退場，無緣奪勝，NC恐龍後援9上失守，終場1比4輸球。

王維中賽前出賽2場，戰績2勝0敗、自責分率2.08，儼然成為NC恐龍左投王牌。此役王維中第二度在主場先發，前5局有4個半局被上壘，5上甚至面臨1出局滿壘危機，但他都能全身而退；不過三星先發白正鉉，也沒讓NC恐龍有機可趁，兩隊前5局打完，戰成0比0僵局。

王維中投完7局，才總算等到隊友火力支援；NC恐龍6棒朴錫珉7下發威，從白正鉉手中轟出375英呎中左外野陽春炮，讓王維中取得勝投資格。王維中前2場先發，最多用球數95球，此役他投完7局，已經用95球，按前幾場慣例應會被換下；不過8上，再次看到王維中走上投手丘。

王維中續投8上，雖一開始就被敲安，但隨後連抓2出局，眼看再1出局能投完8局，但卻被三星3棒李沅錫打出追平安。兩隊戰成1比1平手，NC恐龍也沒在8下得分，王維中在平手時退場，無緣奪勝；總計王維中用113球投8局，被打10安、失1分，另有4K。

(中時電子報)