張信哲北京開唱抗4月雪 燒3500萬灌黑膠唱片

2018年04月05日 21:31 中時 許雅淳

張信哲在北京開唱。（潮水音樂提供）

張信哲在北京開唱。（潮水音樂提供）

張信哲5日起一連2天在北京音樂廳舉辦「歌時代Ⅱ北京演唱會」，邀請莫斯科交響樂團70人擔任伴奏，現場坐滿1千多名歌迷，他還用最高規格技術，全程現場同步錄音，將從表演曲目中再挑出10首，收錄在《歌時代Ⅱ》黑膠唱片經典盤，預計最快在今年夏末初秋發行，初估已耗資3500萬台幣。

張信哲昨穿一身深紅色西裝開唱，一開場就問候全場：「你們好嗎？ 」炒嗨現場氣氛，台下粉絲也熱烈回應：「好！」他接著宣布會實況錄音，做成黑膠發燒碟，「華語音樂目前沒人做過，雖然不知道效果，但這是歷史性的一刻，不只台上，台下的聲音都會被錄下來」，他更鼓勵歌迷跟他一起大合唱：「你們想唱都可以唱！」

除了新專輯《擁恆》的新歌〈永恆的印記〉、〈時間都去哪兒了〉，他還帶來1992年退伍後發行的第一首國語歌〈難以抗拒你容顏〉，讓歌迷大飽耳福。

他更翻唱蕭煌奇的〈末班車〉、梁靜茹〈可惜不是你〉、周興哲〈以後別做朋友〉等經典歌曲，最令粉絲驚喜的是，他把張惠妹的〈記得〉改編成輕快的Bossa Nova異國風，動聽悅耳。

他為求完美演出，提早10天到北京練團，不料先前北京氣溫高達20多度，但前日卻飄下鵝毛雪，天氣變化很大。他帶了春夏秋冬4季的衣服，「從短袖T恤到高領毛衣都有，就為了預防不可預知的氣候」，進行全力保護喉嚨大作戰。

(中時)