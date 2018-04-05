大甲鎮瀾宮進香 大甲媽醫療團投入18年

2018年04月05日 21:37 中時 吳敏菁

年年大甲鎮瀾宮媽祖遶境，吸引數十萬信徒追隨媽祖腳步，也吸引無數志工投入，形成波瀾壯闊的進香隊伍，大甲媽醫療團團長李俊穎投入18年，「夢見媽祖拿奏板教訓」牽起了這段神奇的緣分，也深感奉獻助人是媽祖慈悲精神的傳承。

大甲媽進香蔚為宗教盛事，9天8夜徒步行旅，大甲媽醫療團團長李俊穎總默默帶領一群醫護人員，執行緊急救護，今年醫療團6日出發，預定7日抵達員林市宏仁醫院，贈送「公益醫院」匾額再返鎮瀾宮。

大甲媽醫療團10年前成「名」，實際已運作18年，團員主動請假、休診，團長李俊穎考取中醫師執照，從未開業，以全副心力投入醫療團，南、北奔波為信徒義診。

42歲李俊穎說起家裡有陣頭，從小學打鼓，信仰媽祖是血液裡基因，「曾經夢見媽祖拿奏板教訓我。」憶起兒時曾帶頭打架，長輩頭痛，夢到被媽祖教訓後，那天到校

，屁股碰到椅子就痛，感受媽祖神靈，「再不敢胡鬧了！」

李俊穎藥學系畢業後研讀中醫，取得中醫師證照，服役被派到國防部軍醫局負責訓練醫療兵，921震災，台中區7000多名災民，30多名醫護人員在災後保持聯繫，形成醫療團的班底，爾後還曾到斯里蘭卡、海地等國家協助天然災害緊急醫療救護。

李俊穎說，醫療團義務支援災害救護、寺廟大型遶境活動，名氣逐漸傳開，也為全台不少宮廟培訓醫療團，欣慰醫療團奉獻信念在台灣各處萌芽、茁壯。

(中時)