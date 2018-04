阻止女兒破處！ 江西男聯合家長「圍雞」

2018年04月05日 21:40 中時 潘鈺楨

爆笑電影《圍雞總動員》是《歌喉讚》系列電影編劇凱卡農的執導處女作,她打造了一部符合這個世代的成長喜劇片,將人生最重要的成年禮,以搞笑的手法顛覆了長久以來社會對女生初嘗禁果的雙重標準。凱卡農是極少數為好萊塢大片廠執導限制級喜劇片的女導演,她將描述一個讓每個人都永生難忘的破處經驗!

《圍雞總動員》主要演員包括萊絲莉曼恩「江西男」約翰西南以及伊凱巴林霍茲、凱瑟琳紐頓、潔芮汀薇思瓦納森和吉蒂昂艾德蘭。昨晚發佈一支片名翻譯的精彩花絮,其中說明Blockers英文片名的意涵指的是要去圍住男生的雞雞,這是青少年的流行語,每一個國家都有不同的說法,因此片名在世界各地也有不同的翻譯,如俄羅斯片名為《There will be no se!!!不准愛愛》、義大利片名為《Keep your hands off my daughter你敢碰我女兒試試看》、匈牙利片名為《Virgin watch童貞保衛戰》、台灣片名《圍雞總動員》直譯又充滿動作想像,讓兩位男主角約翰西南)和伊凱巴林霍茲印象深刻又不知該如何解釋而獲頒一座金雞獎!

《圍雞總動員》敘述當三名家長無意間發現他們的女兒立下一個合約,打算在畢業舞會之夜破處,他們就展開一場機密行動,試圖阻止他們的女兒完成她們的破處合約。這三名懷著好意,但是卻對各自女兒管教太嚴的直升機父母不肯輕易放手,他們在這部超狂超爆笑的喜劇片中為了阻止女兒完成破處任務,使出渾身解數,也鬧出各種笑話。電影4月20日在台上映。

(中時)